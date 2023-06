William e Kate, cresce la preoccupazione per uno dei figli: è scattato l’allarme rosso

William e Kate, grandissima preoccupazione per la loro prole, in particolare per uno dei loro tre figli. Che cosa sta succedendo?

Sono indubbiamente una delle coppie più belle non solo per quanto concerne la chiacchieratissima e mitica Royal Family. William e Kate sono uniti da un fortissimo sentimento fin dai tempi del college. Inizialmente erano solo grandi amici, ma poi lui, durante un evento legato alla scuola, quando lei optò per un abitino giocato sul classico vedo e non vedo, lui rimase folgorato dal suo fascino.

Iniziò così la loro storia d’amore che prosegue tutt’ora a gonfie vele. Mai un’ombra sulla loro unione anche se in passato, quando erano giovanissimi e ben prima del matrimonio, lui, spaventato dal fortissimo sentimento che provava per lei aveva deciso di interrompere la relazione, salvo poi pentirsene amaramente e ritornare sui suoi passi.

Le loro nozze sono stata seguite in tutto il mondo. Inoltre sono anche molto amati dai sudditi inglesi, che non vedono l’ora di vederli sul trono. Anzi, moltissimi, dato e sondaggi alla mano, avrebbero preferito vedere loro al posto di Carlo e Camilla. Kate poi è considerata una grandissima icona di stile dalle donne di tutto il mondo, non solo per l’eleganza, ma anche per il modo di porsi, anche nelle occasioni ufficiali.

William e Kate, allarme rosso per un figlio

Sempre impeccabile e al passo coi tempi, la donna sa come arrivare dritto al cuore della gente. Eppure pare che non abbia un carattere facile e che non provi, stando all’ascolto di alcune fonti vicine a Palazzo, una grande stima nei confronti di Camilla, nonostante faccia pensare il contrario. Non ha msi invece nascosto la sua avversione per Meghan e per il cognato Harry.

Attualmente però è ben altro a preoccupare lei e il suo affascinate consorte. Loro tengono sempre a mente che il primo ruolo fondamentale per loro stessi sia quello di genitori. Tra l’altro hanno di recente rinunciato ad alcuni impegni ufficiali proprio con il preciso obiettivo di stare vicini ai loro figli, quali George, Charlotte e Louis. Ora è allarme rosso per uno di loro, che è successo?

Harry sente il peso della sua responsabilità, William gliela nega

A parlarne è stato lo zio Harry nella sua chiacchieratissima biografia Spare, confermatasi nella sua uscita a inizio 2023, un vero e proprio caso editoriale. Secondo la pecora nera della Royal Family, uno dei dei tre bambini finirà come lui. Nel farlo ha parlato di ricambio. Tutto ciò gli fa molto male e lo preoccupa seriamente.

Ne ha anche parlato con il fratello un paio di volte. Tuttavia quest’ultimo non ha gradito il gesto, sostenendo che i suoi figli non sono una sua responsabilità. Eppure Harry la sente eccome. Dopo queste dichiarazioni c’è molta paura in Inghilterra e ci si comincia a chiedere chi sarà dei tre figli a subire tutto ciò. Inoltre ci si domanda se la profezia si avvererà oppure no.