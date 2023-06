Albano preso dalla gelosia cieca per Romina: gliel’ha ridotte in mille brandelli

Albano vinto dalla gelosia nei confronti dell’ex moglie Romina Power. Le ha proprio fatte ridurre a brandelli. Il racconto dei fatti.

Fa ancora molto parlare la fine della relazione tra Albano Carrisi e Romina Power. Del resto la loro storia è stata lunga e appassionante, come il loro matrimonio. Hanno costruito insieme una bella famiglia, che li ha resi molto felici. Sono diventati genitori di ben 4 figli e la scomparsa dell’adorata primogenita Ylenia, ha spaccato loro il cuore in mille pezzi.

In passato si è anche mormorato che sia anche stato a causa di ciò che i due coniugi si sono allontanati. Se da un lato inizialmente l’avevano cercata dappertutto, compiendo anche lunghissimi viaggi, poi papà Albano, seppur distrutto, aveva cercato di mettersi il cuore in pace e pensare che purtroppo sua figlia non facesse più parte di questo mondo.

Mamma Romina invece non si è mai voluta dare per vinta e pensa che ancora oggi sia viva. Yari è molto legato a lei, anche se collabora a strettissimo giro dal punto di vista musicale con il suo papà. Cristel si è traferita in Croazia, dove si è sposata ed è diventata mamma più volte, dimostrando di non essere più interessata al vasto mondo dello spettacolo.

Romina a ruota libera sulla grande gelosia di Albano

Romina Jr è un’attrice e da anni è presenza fissa ad Oggi È Un Altro Giorno di Serena Bortone. Albano si è rifatto una vita con la bellissima showgirl pugliese Loredana Lecciso e con lei ha messo al mondo Jasmine e Albano Jr. La prima è molto chiacchierata e ha scelto di seguire le orme paterne dal punto di vista professionale.

Quando poi, prima della pandemia, Albano e Romina avevano annunciato la loro reunion dal punto divista artistico, molti loro fan avevano sperato in un ritorno di fiamma, che non c’è mai stato. Oggi i due si vogliono bene come fratello e sorella. Durante un’ospitata a Verissimo la Power ha raccontato della grande gelosia del suo ex marito nei suoi confronti e, in particolare, di un gesto che l’ha costretta a fare.

Che cosa l’ha costretta a fare il suo ex marito

Erano ancora sposati e lei a un certo punto ha dovuto stracciare alcune lettere. Erano di un certo Stash che lei aveva frequentato quando aveva soltanto 16 anni. “Ho conosciuto Stash, ma lui è partito per l’India e io giravo un film dietro l’altro con Albano. Un bel giorno è tornato da un viaggio, ma io già stavo con Albano, che per gelosia mi ha fatto bruciare tutte le sue lettere, anche se poi mi sono pentita”.

Questa la confessione della Power che poi ha tosto aggiunto: “Albano non era geloso, ma gelosissimo e durante tutti gli anni che sono stata con lui non ho più sentito Stash”. L’uomo è tra l’altro figlio di un’aristocratica e di un pittore e possiede tutt’ora un posto speciale nel cuore della splendida Romina.