Denise Esposito, com’è diventata dopo la prima gravidanza: da bomba sensuale a mamma

Ecco com’è diventata Denise Esposito dopo la prima gravidanza. La compagna di Gigi D’Alessio si è ridotta così, la differenza è notevole. In molti hanno fatto fatica a riconoscerla, voi cosa ne pensate?

La compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, si è ridotta così dopo la prima gravidanza. Sembrano due persone totalmente differenti, voi l’avevate riconosciuta? I suoi followers, hanno fatto fatica a capire si trattasse di lei, è proprio vero che la maternità ti cambia?

Denise Rosy Esposito è l’attuale compagna del cantante Gigi D’Alessio, nata a Napoli nel 1992, la ragazza è 26 anni più giovane del padre di suo figlio, Francesco. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica comune nel 2020 durante un suo concerto e soltanto in seguito hanno reso pubblica la loro relazione.

Le “donne” di Gigi D’Alessio

A differenza della sua giovane compagna, Gigi D’Alessio di anni ne ha 56 e nel corso della sua vita ha avuto tre storie importanti. Il cantante, che ha regalato al mondo brani quali Non dirgli mai, Insieme a lei, Una magica storia d’amore e così via non ha difficoltà a far battere il cuore delle ragazze che lo seguono. Il cantante è stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 al 2006 e con lei ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. In seguito, D’Alessio lasciò sua moglie per la sua successiva compagna, la bella Anna Tatangelo, anch’essa di età molto inferiore rispetto al compagno.

I due hanno fatto sognare intere schiere di fans, grazie ai loro duetti e alla loro storia d’amore che durò dal 2006 al 2020, i due ebbero anche un figlio insieme, il piccolo Andrea. In seguito, per differenze inconciliabili, Gigi D’Alessio, dopo la rottura dalla Tatangelo conobbe la sua attuale compagna e madre del suo quinto figlio, Denise Esposito, con la quale fa coppia fissa dal giugno 2020.

Ecco com’è oggi Denise Esposito

Ecco com’è diventata Denise Esposito dopo la gravidanza. Come potete notare, da uno dei suoi ultimi scatti condivisi sui social, si capisce che la Esposito ha un aspetto diverso dalle foto che postava, da quando è diventata mamma. Magari utilizza meno trucco, ma la donna in questa foto insieme al suo bambino è ancora più bella di quando si mostrava con un make up impeccabile. Voi in quale versione la preferite?

Ad ogni modo, di Denise Esposito non sappiamo molto, in quanto la ragazza è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo. Sappiamo che si è laureata in Giurisprudenza, ma non sappiamo se ad oggi eserciti o meno la professione. Quel che è certo è che Gigi D’Alessio pare essere molto innamorato di lei, vista la dedica che il cantante gli ha fatto davanti a tutti, durante il suo ultimo concerto: “Ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è un po’ anche vostra”. Con queste parole ha introdotto il suo brano, Si te sapesse dicere.