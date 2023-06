Simona Branchetti, spunta la rarissima foto in bikini: ecco com’è senza i vestiti eleganti

La bellissima conduttrice Simona Branchetti ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando una foto in costume sul suo profilo Instagram. Una vera dea che ha incantato il popolo del web.

Nata a Meldola il 15 agosto 1976, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana degna di tutto rispetto con un curriculum pazzesco. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, subito dopo ha iniziato a collaborare con il quotidiano La Voce di Forli per poi ottenere l’attestato di giornalista professionista dopo qualche anno.

Ha lavorato per quattro anni di seguito nella redazione di Sky TG24 occupando della sezione destinata all’argomento meteorologico. Successivamente è entrata a far parte del gruppo del TG5 e ha pubblicato anche un libro intitolato Donne è arrivato lo smart working. A partire dal 2021 è al timone della conduzione di Morning News, ossia lo spin-off di Mattino Cinque.

E’ stata ospite nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin per festeggiare i 30 anni del TG5 e con lei c’erano altre colleghe di spicco come Susanna Galeazzi. Come se non bastasse gli italiani l’hanno vista in altre situazioni, dato che Enrico Papi ha pensato bene di farle uno scherzo organizzato con la collaborazione della produzione di Scherzi a parte.

Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più preparate e professionali del piccolo schermo. Da non dimenticare la sua bellezza disarmante che ha messo in risalto nelle ultime ore con un post sul profilo Instagram. Andiamo a vedere qualche foto che rende omaggio al suo fascino.

Curiosità su Simona Branchetti

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2008 al 2013 la conduttrice è sposata con Federico Quaranta, un collega che lavora sia in tv che in radio. Nel 2005 ha condotto Linea Verde Orizzonti su Rai 1 e a La7 si è occupato di Fuori di gusto, un programma dedito alla cucina, con Vladimir Luxuria. Ha anche presentato Estate in diretta nel 2014 con Eleonora Daniele.

Sicuramente la coppia si sta concedendo delle ore di meritato relax dopo tanto lavoro. Non a caso la Branchetti ha condiviso un post che racchiude una serie di foto che la ritraggono al mare. Boom di like e commenti assicurati. Eccone una per confermare quanto detto.

Una dea al mare

“Non importa dove vai, ma con chi vai…e tutto può essere speciale”, la frase riportata nella didascalia farà senza dubbio riferimento alla compagnia dei suoi più cari affetti. La conduttrice si trovava a Portofino qualche settimana fa.

Nonostante lo sfondo, tutti si sono soffermati sulla sua bellezza. Non ha nulla da invidiare alle più giovani perché ha un fisico davvero mozzafiato. Il merito è di Madre Natura, ma anche di uno stile di vita sano.