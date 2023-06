Eros Ramazzotti, ecco che tipo di nonno è: praticamente l’opposto di quello che ti aspetti

Eros Ramazzotti, un nonno decisamente diverso, anzi l’opposto, di quello che si aspettava la sua primogenita Aurora.

Ha di nuovo ritrovato l’amore il mitico Eros Ramazzotti. Ora è impegnato in un lunghissimo tour per la gioia dei suoi estimatori, che l’hanno anche apprezzato la la sua apparizione al concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano. Questo è un momento decisamente d’oro per il cantautore romano, che è ancora oggi uno degli artisti italiani più apprezzati in tutto mondo.

Se infatti, coma abbiamo già detto è, vincente sia sul lavoro che nella vita privata, può infatti contare ora all’interno della sua vita anche della presenza del nipotino Cesare, frutto dell’amore della figlia Aurora e del compagno di lei Goffredo Cerza. Il piccolino è nato nella stessa clinica svizzera dove è venuta al mondo anche lei per scelta della mamma Michelle Hunziker, prima moglie di Eros.

I due ex coniugi oggi sono in ottimi rapporti e si vogliono molto bene. Non per nulla lui è stato ospite nella prima puntata della seconda stagione del suo one woman show Michelle Impossibile, dove il cantante ha duettato con la figlia Aurora, ancora al tempo incinta e con un vistoso pancione. Grandissima è l’emozione che hanno donato alla conduttrice e al pubblico presente sia in studio che a casa.

Eros Ramazzotti e i desideri per il nipotino

Ancora prima che il bimbo nascesse, Eros è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, dove ha regalato performance canore. Qui ha speso meravigliose parole per Aurora. In tale frangente aveva già rivelato che nonno sarebbe stato per il nipotino. A quanto pare non aveva alcuna intenzione di viziarlo troppo.

In ogni caso lui ha espresso il desiderio di poterlo avere un giorno sul palco insieme a lui. Ha anche svelato che uno dei primi posti dove avrebbe voluto portarlo, sarebbe stato il suo studio di registrazione, al fine di fargli conoscere tanti strumenti musicali e fargli quindi comprendere quale potesse essere il suo prediletto.

Un nonno rock per il suo Cesare

Diciamo pure che la definizione di nonno rock, che gli è stata affibbiata dall’accorto Alfonso Signorini dalle pagine di Chi, quando Aurora non aveva ancora annunciato ufficialmente la sua gravidanza, gli calzi a pennello. Ed è stata proprio tale rivista, che ogni settimana ci regala grandi esclusive, a rivelare per prima della dolce attesa della giovane.

Allo stesso modo aveva definito pure Michelle, che oggi è pazza del suo Cesare. Lo stesso si può dire di Eros. Ora il cantante sta recuperando alla grande il tempo perduto, anche perché pare che, quando il bimbo è venuto alla luce, lui non potesse essere presente a causa dei suoi sempre pressanti impegni di lavoro.