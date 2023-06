Anna Tatangelo, la rivelazione che ha distrutto Gigi D’Alessio: beccata a piangere disperata

Nonostante la relazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sia giunta al termine da anni, se ne sta ancora parlando. Ecco un retroscena che lascerà tutti a bocca aperta.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore, anche se all’inizio non erano visti di buon occhio perché lui era ancora legato all’ex moglie Carmela Barbato. Sono usciti allo scoperto andando contro il parere della massa che col tempo si è ricreduta. Dalla loro unione è nato Andrea, il quale è circondato da tanto amore e affetto.

Purtroppo dopo circa 15 anni hanno deciso di dirsi addio. In un primo momento hanno riferito che a stento si davano la buonanotte stando nello stesso letto, ragion per cui hanno pensato bene a lasciarsi definitivamente nel 2020 poco prima della pandemia. Dopo un po’ lui si è dichiarato follemente innamorato della giovanissima Denise Esposito che ha conosciuto a uno dei suoi concerti.

Lei era restia a lasciarsi andare con il cantante, però poi ha cambiato idea e oggi sono genitori del piccolo Francesco. La Tatangelo, invece, si stava dedicando anima e corpo sia al lavoro che al figlio per poi mostrarsi sul web in compagnia del collega Livio Cori. Dopo un anno ha annunciato l’addio senza rivelare la causa.

Adesso il sorriso è tornato con la nuova fiamma: si tratta del bellissimo modello di Guess e Giorgio Armani Mattia Narducci. Ha 26 anni, però la differenza d’età non risulta un problema per la neo coppia. Tuttavia si sta parlando della cantante in queste ore per un altro retroscena sulla love story con D’Alessio.

La rivelazione che ha spiazzato Anna Tatangelo

La sorella della cantante, Silvia, tempo si è espressa sulla fine della relazione: “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: le cose non vanno più come prima. Ho visto Anna piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che non ha avuto un’altra”.

Per lei una delle cause a separarli è stato il lavoro perché con i rispettivi impegni non riuscivano a ritagliarsi del tempo. La faccenda è diventata logorante al punto tale da allontanarli sempre più. Poi è arrivata l’ulteriore batosta.

Una notizia scoperta sui giornali

In pratica la Tatangelo in una delle innumerevoli interviste ha confessato che è rimasta male non aver saputo da lui dell’arrivo di Francesco. Ci hanno pensato i giornali e il web a darle la notizia.

Un dispiacere del tutto plausibile, dato che sono rimasti in buoni rapporti per via del figlio. Come se non bastasse Denise le ha mandato delle frecciatine sui social palesando così l’antipatia che ha nei suoi confronti. Per fortuna oggi tutti hanno ritrovato la felicità.