Costanza Caracciolo, presa in giro per il suo peso: dietro però si nasconde un triste motivo

Costanza Caracciolo, la splendida ex velina e da tempo moglie di Bobo Vieri presa in giro per la sua fisicità. Il motivo decisamente triste del cambiamento.

Si è fatta conoscere ad ampio raggio, sia presso il grande pubblico che dagli addetti ai lavori, ancora giovanissima, insieme alla bellissima Federica Nargi sul bancone di Striscia La Notizia, la divina Costanza Caracciolo. La loro amicizia è perdurata nel tempo e oggi, quando gli impegni di entrambe lo consentono, si vedono ancora.

Tra l’altro la mora, come ha attestato un video caricato su una storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha fatto visita nel negozio della bionda, dedicato al beauty. Oggi Costanza è un’affermata influencer, mamma di due splendide bambina e moglie di Bobo Vieri, del quale è innamoratissima, oltre che una valente imprenditrice.

Tiene sovente compagnia ai followers sui Social, non solo per la pubblicazione di post legati al lavoro ma anche per mandare loro un saluto. Si mostra sovente insieme aii suoi cari e in momenti di mero relax. Talvolta ci ammalia pure con fotografie che la ritraggono pure al mare, nonché con indosso strepitosi costumi da bagno.

Costanza Caracciolo e il suo nuovo corpo

Lei è indubbiamente una donna bellissima, dallo sguardo dolcissimo e dal viso praticamente perfetto. Nonostante ciò, nell’ultimo periodo, così come in passato, ci sono stati alcuni utenti che le hanno chiesto se fosse nuovamente incinta, quando non lo era, ma a causa di alcune forme arrotondate. Ciò l’ha fatta restare molto male e l’ha che in qualche maniera ferita come donna.

Cominciamo col il dire che indubbiamente due gravidanze ravvicinate, che le hanno permesso di mettere al mondo le figlie, non sono state una passeggiata e hanno cambiato il suo corpo, che è rimasto comunque meraviglioso. La showgirl ha ampiamente parlato di tutto ciò in un’intervista rilasciata a OK Salute e Benessere.

Il triste motivo del suo peso odierno

“Dopo la nascita delle mie figlie qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere di nuovo in dolce attesa dopo aver già partorito.”, ha svelato Costanza. Questi rigonfiamenti, in realtà, come ha rivelato poi la stessa, sono dovuti a un problema di salute di cui soffre da tempo. Si tratta di diastasi addominale. L’artista ha rivelato come ha scoperto la malattia.

“Inizialmente credevo si trattasse di un condizione fisiologica, legata ai cambiamenti del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare già la pancia né con il consueto allenamento, né con le indicazioni di un nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parte addominale“. L’esito lo conosciamo già.