Rai prende un bel due di picche: il conduttore alza i tacchi e se ne va (è l’ennesimo che dice addio)

Rai, ennesima doccia fredda per l’Azienda di Viale Mazzini. L’amatissimo conduttore vuole andarsene. Il racconto dei fatti.

Dopo l’addio, che ha avuto del clamoroso e dell’inaspettato, di una pietra miliare dell’Azienda di Viale Mazzini, quale il mitico Fabio Fazio, niente pare impossibile ai telespettatori. Lui ha operato in Rai per la bellezza di 40 anni. Ha iniziato infatti proprio lì a muovere il suoi primi passi dal punto di vista professionale.

Ha fatto tanta gavetta ed è cresciuto diventando l’immenso professionista che è oggi. Quando ha dato l’annuncio del suo addio durante una delle puntate finali di Che Tempo Che Fa è stato accolto da un lunghissimo applauso. A seguirlo nella sua nuova esperienza a Discovery ci sarà l’amica di sempre Lucianina Littizzetto.

Lei inoltre debutterà nel ruolo di giudice a Tu Si Que Vales su Canale 5. La comica e attrice tornese prenderà il posto di Teo Mammuccari, che per tanti anni ha svolto quella mansione. Flavio Insinna non tornerò alla conduzione de L’Eredità. Il famoso quiz show preserale di Rai Uno è stato messo temporaneamente in standby per via della classica pausa estiva.

Rai, noto conduttore se ne va

Al suo posto troviamo Caduta Libera condotto da Marco Liorni che andrà in onda fino a fine dicembre 2023. Quando L’Eredità tornerà in onda troveremo alla conduzione Pino Insegno, per il quale si prevede una stagione molto intensa. Amadeus ha fatto sapere che questa sarà l’ultima volta che rivestirà il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico di Sanremo, dopo ben 5 volte consecutive.

Si parla inoltre di chiusura di battenti per Oggi È Un Altro Giorno di Serena Bortone e che possa prendere il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai Uno la bellissima Caterina Balivo con un nuovo programma. Tuttavia ora c’è molta paura per i fan di un amatissimo conduttore che potrebbe essere pronto ad andarsene dall’Azienda di Viale Mazzini. Fuori il nome.

Alberto Angela potrebbe andarsene, le sue parole

Stiamo parlando dell’affascinante Alberto Angela, che ci farà compagnia per tutta estate con Noos – L’avventura Della Conoscenza. Durante un’intervista concessa per Il Messaggero il divulgatore scientifico ha svelato che con questo programma toccherà vari argomenti. Tuttavia sono ben altre le sue dichiarazioni che hanno fatto rizzare i capelli in testa ai più.

“Sono un consulente che non è legato alla Rai con un contratto di sangue. Se l’azienda vuole ci sono e ci sarò. Sono un professionista che lavora per la Rai da ormai 30 anni ma succede anche nel calcio: c’è il bomber che gioca un vita nella stessa squadra e poi se ne va. Finché posso vorrei continuare qui perché la divulgazione deve essere pubblica”, ha rivelato Alberto. In ogni caso se la Rai non dovesse metterlo in condizione di lavorare meglio lui non si farebbe problemi ad andare altrove.