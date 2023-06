Altro che Albano! Loredana Lecciso è stata sposata proprio con lui: che schianto!

Loredana Lecciso, da tempo è la compagna di Albano Carrisi. Ma sapete chi è stato il primo marito?

Da tantissimi anni ormai la bellissima showgirl pugliese fa coppia fissa con il cantante di Cellino San Marco. Con lui ha messo al mondo due figli, che oggi sono grandicelli. Stiamo parlando di Jasmine, nata nel 2001 e Albano Jr, detto Bido, venuto al mondo nel 2002. La coppia è indubbiamente molto chiacchierata fin dall’inizio della loro liason.

Del resto lui, per tantissimi anni, o meglio per una vita intera, è stato sposato con al splendida Romina Power, che ancora oggi è amatissima non solo in Italia, ma nel mondo. La fine del loro matrimonio ha lascito il segno e quando, poco prima della pandemia, hanno annunciato la reunion dal punto di vista artistico, i fan della prima ora speravano anche ci fosse anche un ricongiungimento sentimentale.

Quest’ultimo non c’è mai stato e i due oggi sono come fratello e sorella. Lo ha detto chiaramente Albano nel corso di una sua ospitata a Verissimo. Tuttavia pare che l’ex moglie e la sua attuale compagna non si vedono di buon occhio e ciò sarebbe fonte di dispiacere per l’uomo. In ogni caso i suoi figli, soprattutto Romina Jr e Jasmine, sembrano andare molto d’accordo.

Loredana Lecciso è già stata sposata

Non per nulla queste ultime due sono state avvistate di recente a cena insieme in un bel ristorante. Se, per quanto concerne la famiglia di Albano, sappiamo del suo passato matrimonio, che cosa sappiamo del trascorso sentimentale della splendida Loredana? È abbastanza famosa la sua prima figlia Brigitta, di recente sposatasi, dapprima a Lecce e poi in Kenya.

Non ha scelto di operare nel mondo dello spettacolo e si è laureata in Moda. Il suo papà è stato il primo marito della sua celebre mamma, con il quale è stata sposata dal 1993 al 1996. È un uomo molto riservato e pertanto non si sa né quando né dove sia esattamente nato. È famoso proprio per essere stato il marito, seppur per brevissimo tempo, della mitica Loredana.

Il primo marito della compagna di Albano

L’uomo in questione si chiama Fabio Cazzato e, insieme al padre, è proprietario dell’emittente Canale 8, della quale è editore. Infatti fu proprio lì che conobbe la donna che poi sposò. Prosegue a svolgere il suo lavoro ma, pur lavorando dietro le quinte dell’ambiente TV, non utilizza i Social, per lo meno non risulta nessun Profilo Ufficiale Instagram con il suo nome di battesimo.

Dunque non sappiamo nemmeno se si sia rifatto una vita dal punto di vista sentimentale ma, a quanto pare, è rimasto in buoni rapporti con la sua tanto celebre ex. Tra l’altro nella sua realtà opera tutt’ora Raffaella Lecciso, sorella gemella di Loredana. In ogni caso Fabio ha un rapporto molto forte con la figlia Brigitta, che tuttavia considera anche Albano un secondo papà.