Isola dei famosi, piombati carabinieri a casa dell’ex protagonista: minacciata con un taser

I carabinieri sono piombati a casa dell’ex protagonista dell’Isola dei famosi, la quale è stata minacciata con un taser. Che cosa avrà mai fatto di così tanto terribile per ricevere un tale trattamento?

Notizie del genere fanno veramente accapponare la pelle in quanto nessuno avrebbe mai potuto pensare che succedesse una cosa così grave. L’ex protagonista dell’Isola dei famosi si è vista piombare i carabinieri in casa sua, è stata minacciata con un taser. La donna è sotto shock, cosa sarà mai successo per arrivare ad un’azione così estrema?

I guai così eclatanti non avvengono soltanto dietro ad una telecamera, ma anche nel privato possono succedere fatti “da film”. Invece è tutto vero e l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ne sa qualcosa.

L’opinionista dell’Isola dei famosi non sopporta la monogamia

Enrico Papi è stato uno degli opinionisti di questa edizione appena conclusa dell’Isola dei famosi, per la quale a trionfare è stato lo speaker radiofonico, Marco Mazzoli. A prescindere dai risultati un po’ disastrosi che hanno ottenuto la conduttrice e gli opinionisti, i quali sono stati accusati di aver fatto perdere lustro e smalto al noto reality, a scioccare adesso è stato un altro evento.

In una recente intervista, Enrico Papi ha svelato il suo segreto che gli ha permesso di arrivare al traguardo di 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino. Non tutti hanno apprezzato il consiglio del conduttore, ad ogni modo non vogliamo condizionarvi con le nostre parole, leggete e createvi voi una vostra opinione: “Se consideriamo i periodi in cui siamo stati lontani, la metà degli anni di sicuro non l’abbiamo trascorsa insieme. Mia moglie non mi perdona la mia libertà. Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo. Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire…Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura…”.

Dramma per l’ex concorrente dell’Isola

Sono piombati nella casa dell’ex concorrente dell’Isola dei famosi i carabinieri, i quali sono intervenuti per sedare un’aggressione. La protagonista della vicenda è Ilona Staller, la quale ha denunciato suo figlio Ludwig Koons, di averla minacciata con un taser, per farsi dare dei soldi.

Nonostante le forze dell’ordine abbiano trovato l’arma in questione sopra il tavolo, il ragazzo si è così difeso: “È tutto falso, io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”.

Non sapremo mai come si sono svolti veramente i fatti, nel mentre però il giudice ha posto il divieto di dimora nel comune di Roma per il figlio della Staller. Cosa succederà da adesso in poi tra i due?