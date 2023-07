Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, seri problemi: “Abbiamo lo stesso problema di una coppia di Temptation”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno seri problemi, sono molto simili ad una delle coppie di Temptation Island. Che il presentatore voglia fare un ottimo lavoro anche quest’anno, questo è poco ma sicuro, è arrivato addirittura a portarsi “il lavoro” a casa.

Seri problemi per una delle coppie più amate dei social, stiamo parlando di quella composta da Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due stanno attraversando un problema serio, ecco perché si sentono molto vicini ad una delle coppie di Temptation Island. I concorrenti affrontano le difficoltà davanti alle telecamere, mentre l’ex gieffino e l’ex naufraga dell’Isola, dentro le mura di casa loro.

Chissà chi riuscirà a farla franca? Anche Bisciglia e la Camassa dovranno fare i conti con i tentatori del reality di Mediaset? Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa sta succedendo tra i due personaggi dello spettacolo.

Dopo Temptation Island, finalmente il meritato riposo

Temptation Island, è un reality targato Fascino PGT, gestito da Maria De Filippi e Ambra Banijay Italia. La vedova di Costanzo e la sua equipe, hanno finalmente terminato le riprese del programma Mediaset, potendosi così godere le tanto attese vacanze estive. Vista la situazione un po’ altalenante di questa stagione televisiva per l’emittente di Pier Silvio Berlusconi, per quanto riguarda i reality, Temptation Island è l’unico che sta dando soddisfazioni al “Biscione”.

I numeri parlano chiaro, lo share della prima puntata è stato più alto del previsto, proprio per questo, “i capoccia” di Mediaset, starebbero decidendo di dare molto più spazio alla De Filippi e alla sua società per i prossimi programmi. Ad ogni modo, finite le riprese di questa stagione del reality, “Queen Mary” e il suo staff hanno raggiunto le loro mete turistiche. Per Maria, questo sarà il primo anno dove arriverà nella sua villa di Ansedonia, senza il suo Maurizio Costanzo.

Proprio per questo, dalle storie social, si può capire tranquillamente che le persone care alla De Filippi sono ancora molto preoccupate per lei, per questo Raffaella Mennoia, insieme a Saki l’hanno raggiunta in vacanza…per non lasciarla sola.

I problemi di Bisciglia e Camassa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno seri problemi, per questo si sentono molto vicini ad una coppia di Temptation Island. In pratica, Vittoria e Daniele, due dei concorrenti del reality, litigherebbero di continuo in quanto lei vorrebbe avere dei figli e lui no. Filippo è molto sensibile all’argomento, nella loro situazione infatti, lui vorrebbe avere figli, mentre Pam non si sentirebbe ancora pronta, anche se dalle dichiarazioni rilasciate sull’Isola dei famosi, sembrerebbe che la donna ci stia ripensando.

Ad ogni modo, Bisciglia ha così dichiarato: “Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”.