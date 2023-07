Tu si que vales, Antonietta malata di cancro aveva emozionato tutti: ecco che fine ha fatto

Antonietta Messina si è recata tempo fa a Tu si que vales emozionando tutti con la sua fantastica voce. Ma oggi che fine ha fatto? Andiamo a scoprirlo.

A breve la nuova edizione andrà in onda su canale 5 in prima serata e non mancheranno delle novità. In primis si vocifera che al posto di Teo Mammucari ci sarà Luciana Littizzetto e forse anche Belen Rodriguez andrà via. Per ora non sono arrivate né conferme né smentite, ragion per cui non ci resta che attendere.

Sono confermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Il programma televisivo è uno dei preferiti perché regala tante risate e momenti di spensieratezza ai telespettatori. Basta pensare che ai tempi della pandemia è stata utile per affrontare la triste quotidianità. Proprio per questo motivo gli alti vertici della Mediaset lo riproporranno per tanto altro tempo.

Tra i partecipanti c’è chi ha un talento innato in qualche attività o chi si limita a far divertire con la propria indole bizzarra. Per questi Gerry Scotti riserva la Scuderia. Anche loro hanno diritto ad accedere alla finale con un riconoscimento ufficiale per il vincitore.

Nelle scorse edizioni si è presentata Antonella Messina, la classica signora della porta accanto. Una persona dolce e che ha saputo emozionare i telespettatori non solo con la sua fantastica voce, ma anche con la toccante storia della malattia. Ma come sta oggi? Ecco la risposta tanto attesa.

Toccante esibizione di Antonietta a Tu si que vales

“Questa sera sono qui e per me è già una grande vittoria. Sono Antonietta, vengo a Roma Nord. Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute, ma non ho voluto rinunciare. La notizia (della partecipazione al programma) è arrivata come un fulmine a ciel non proprio sereno e l’ho voluta accettare anche nelle miei condizioni…diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa, e devo vincere di nuovo“.

Parola che hanno colpito gli animi dei presenti dopodiché ha cantato una canzone per celebrare la vita. Un’esibizione fantastica che ha fatto versare lacrime alla Ferilli e a tutti i presenti. E’ Non ha vinto l’edizione, però tutto sommato ha conquistato gli italiani. Ma che fine ha fatto oggi? Andiamo a scoprirlo.

“Voglio essere da esempio”

Lo scopo di Antonella è stato quello di rappresentare una speranza per coloro che vivono la sua stessa situazione. Tutti sono concordi nel dire che sia stata premiata per il suo talento canoro e sicuramente la sua grande forza di volontà le ha permesso di arrivare al cuore della massa.

Da allora è sparita dalla circolazione, ma state tranquilli! Il 21 giugno 2023 si è esibita alla Festa della Musica organizzata dall’Associazione culturale Euphoria. Il tema è Viva la vita!, ragion per cui gli organizzatori non hanno esitato a contattarla.