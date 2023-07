Wax ci ha provato con una delle fan: ecco cosa hanno combinato dietro il backstage

Wax senza ritegno! Ci ha provato con una sua fan dietro il backstage, ecco che cosa è successo e cosa ha combinato il cantante. Diciamo che ha capito subito come “usare” la sua notorietà per fare colpo. Chissà però se avrà fatto “tombola” o meno?

Cosa hai combinato Wax? Il cantante di Amici ci ha provato “spudoratamente” con una sua fan, ecco che cosa ha combinato dietro il backstage. In molti si sono chiesti se il cantante sia andato a segno o meno e soprattutto com’è finita tutta questa storia?

Da semplice ragazzo a Tony Manero è un attimo, la fama si sa fa montare un po’ la testa, soprattutto se si è giovani e alle prime battute come lui. Wax è passato da zero a 100 nel giro di un’edizione di Amici e adesso sta cercando di convivere con questa nuova vita che spesso confonde.

Angelina Mango parla di Wax e Federica, ecco di cosa ha paura

In molti hanno sperato che tra Wax e Angelina Mango le cose potessero andare oltre la semplice amicizia, ma almeno per il momento bisognerà che si mettano l’anima in pace, in quanto tra di loro non c’è altro che un puro amore platonico. A tal proposito, la Mango in una recente intervista ha dichiarato di essere molto legata oltre che al giovane, anche a Federica. Loro tre formano un trio perfetto, in quanto sono amici che si sostengono a vicenda, tra di loro c’è un feeling molto forte.

La paura di Angelina Mango è quella di non riuscire a coltivare la loro amicizia e per colpa della lontananza e degli impegni lavorativi che li stanno coinvolgendo, di perdersi durante il tragitto: “Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno, poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile…Però è importante mantenere una costanza perché è facile allontanarsi. Questo mi fa paura…”.

Che pasticcio Matteo Lucido!

Wax, è uno dei partecipanti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il quale grazie al suo talento canoro è arrivato molto vicino ad aggiudicarsi la fatidica coppa, poi vinta da Mattia. Il cantante ultimamente è stato al centro del gossip per via di quel video TikTok in cui è intento a flirtare con una fan e a chiederle il numero dietro al backstage.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito Matteo Lucido, alias Wax: “Sì c’è quel video. E sì ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì. Devo dire di sì, sì dai è andata a finire bene. Adesso sono carico per salire sul palco”. Che dire, a buon intenditore poche parole…