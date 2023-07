Roberta Capua, purtroppo non la vedremo più: la deludente notizia è arrivata all’improvviso

Terribile doccia fredda per la bellissima conduttrice e i suoi estimatori. Roberta Capua fuori dalla trasmissione. I telespettatori sono interdetti.

È indubbiamente il momento dei grandissimi cambiamenti per l’Azienda di Viale Mazzini. Ora che si lavora per la nuova stagione TV 2023/2024, le novità, anche quelle tanto amare, sono sempre dietro l’angolo, così come gli imprevisti. Molte trasmissioni, anche amatissime e seguitissime dal grande pubblico di ogni età, sono state messe in standby per la canonica pausa estiva.

Quasi tutte le ritroveremo a settembre 2023. Altre ancora chiuderanno i battenti per sempre. È questo il caso, a quanto pare, di Oggi È Un Altro Giorno, che per ben tre anni ci ha tenuto compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì su Rai Uno, subito dopo il TG1. A condurlo la meravigliosa Serena Bortone, che sicuramente ritroveremo in altre trasmissioni.

Al suo posto ci sarà un altro programma, certamente nuovo di zecca, che vedrà al timone Caterina Balivo. Per un gran ritorno c’è però un altro terribile addio. Stiamo parlando di quello della splendida Roberta Capua, che non sarà più al timone del seguitissimo Estate In Diretta. A pochissimi gironi dal fischio d’inizio della nuova edizione che prenderà il via il prossimo 3 luglio 2023, al posto de La Vita In Diretta, arriva la terribile doccia fredda.

Roberta Capua, pronta la sostituta

Ciò ha chiaramente sconvolto, oltre che spaccato letteralmente in mille pezzi i cuori dei suoi estimatori, che non vedevano l’ora di trascorrere una bella estate in sua compagnia. Tanto più che la notizia è sorta come un fulmine a ciel sereno a pochissimi giorni dell’inizio della nuova stagione. Nessun cambiamento però per la conduzione maschile. Difatti ritroveremo il bravo Gianluca Semprini.

Quest’ultimo continuerà ad occuparsi di cronaca e attualità. Per lui pare esserci già pronto un nomignolo ideato dalla sua compagna di viaggio, ovvero Sempri. Ma chi sarà costei? L’abbiamo vista di recente occupare su Rai Uno la fascia tardo serale con un talk molto avvincente dove ha intervistato tantissimi uomini del vasto mondo dello spettacolo e non solo.

Nunzia De Girolamo entusiasta della sua nuova avventura

Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo. Lei si è detta entusiasta di questa nuova esperienza e ha rivelato che c’è stata immediatamente intesa tra lei e il suo nuovo collega. Lei si dedicherà principalmente alla parte più leggera e curiosa del programma, parlando di Spettacolo e di Gossip.

Tra l’altro si mormora che per lei potrebbe anche arrivare nella prossima stagione TV una nuova conduzione, non più in seconda serata, ma in prima time su Rai Tre. Intanto i fan di Nunzia sognano di vederla calcare, anche se per una sera soltanto, il tanto prestigioso palco del Teatro Ariston. Amadeus è avvisato!