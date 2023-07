Rai, dramma del conduttore famosissimo: “Dato solamente 2 mesi di vita” | La scoperta raggelante

In Rai un conduttore ha lasciato tutti a bocca aperta per via di una notizia sconvolgente sulle sue condizioni di salute. Ecco chi è e cosa sta affrontando.

Uno dei volti più amati della Rai ha colto tutti alla sprovvista con una notizia data inerente alle sue condizioni di salute. Volete sapere di chi si tratta? Una serie di indizi aiuteranno a capire la sua identità.

Nato a Roma il 5 luglio 1947, si è laureato alla facoltà di Scienze Politiche presso la Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Poi si è dedicato a Economia e Commercio nell’Università di Messina. Ha scritto per il teatro e il cabaret ed è autore di molti programmi televisivi, come Non stop. Da non dimenticare la scrittura dei copioni dei film La gatta da pelare e Due strani papà.

Dal 1991 al 2021 ha condotto I Fatti Vostri e nel frattempo ha fatto parte della fiction 7 vite su Rai 2. Successivamente è stata la volta di Un medico in famiglia 7 nel ruolo di sé stesso. Nel 2015 ha partecipato a Pechino Express, ma in qualità di guest star.

Si è sposato due volte: la prima con Carla Crocevia e la seconda con Valeria Donati. Sono nate dai matrimoni Manuela e Michela. Tutti gli indizi portano a lui!

Ecco chi è il conduttore della Rai

Costui si è recato nello studio di Verissimo qualche mese fa e sia Silvia Toffanin che il pubblico ha notato un cambiamento drastico. In poche parole ha perso 24 chili a causa di un linfoma alla milza. Se non fosse guarito, avrebbe avuto i giorni contati. E’ stato costretto a stare a casa nel letto per ben sette mesi, quindi per questo motivo non è più comparso nel piccolo schermo.

E’ stato sostituito da Salvo Sottile a I fatti vostri. Il conduttore in questione non è altro che Giancarlo Magalli. Ha raccontato di una spiacevole esperienza che, per fortuna, si è risolta con un lieto fine. Andiamo a scoprire come ha scoperto della malattia.

“A me non l’hanno detto”

“Non è stato facile. Basti pensare che alla mie figlie hanno detto, appena diagnosticato: ‘Se si cura guarisce, se non si cura tra due mesi muore’. Erano tutti terrorizzati, a me non l’hanno detto. Questo fatto ha fatto sì, però, che mi accudissero con maggiore affetto e attenzione. Oggi non ho più problemi a camminare e mangiare“.

Magalli ha scoperto di avere un tumore alla milza. Non è chiaro ancora quali siano le cause, ma tra queste rientrano l’avanzare dell’età, le infezioni virali e un sistema immunitario fragile. Si può curare con la chemioterapia e la radioterapia. Per fortuna il conduttore ha scoperto in tempo il tutto dopo essersi recato in ospedale per un’infezione con la febbre a 40 e i deliri visionari.