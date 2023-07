Elenoire Ferruzzi, beccata la foto al naturale: è irriconoscibile e di una bellezza disarmante

La splendida Elenoire Ferruzzi fa ancora parlare di sé. La foto al naturale che non ti aspetti e che colpisce al cuore.

Nell’estate 2022, tra i primi nomi che si sussurravano e che poi sono stati dati per certi per quanto concerneva i vipponi che avrebbero oltrepassato da settembre la celebre porta rossa, c’era la splendida Elenoire Ferruzzi. La donna è famosa per essere stata tantissime volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Dopo che ha offeso la conduttrice partenopea su Social, le sue ospitate sono finite.

La sua esperienza al GF Vip 7 è stata molto chiacchierata e intensa. Diciamo che lei non è passata inosservata e si è da subito imposta come uno dei volti più amati del reality. Persona molto forte, nonché apparentemente molto sicura di sé, ha iniziato in primis una corte serrata verso Luca Salatino, per poi rivolgere ben presto le sue attenzioni a un altro gieffino.

Stiamo parlando di Daniele Dal Moro. Nessuno dei due ne ha voluto sapere di lei e la cosa l’ha fatta molto arrabbiare, scatenando attacchi di gelosia. In nome del suo caratterino pepato, ha messo in atto da subito enormi diatribe, le cui clip sono diventate subito virali. Tuttavia Elenoire ha presto esagerato e commesso errori che le sono risultati fatali.

Elenoire Ferruzzi, grande protagonista del GF Vip7

Profondamente gelosa di Nikita Pelizon, che poi ha vinto l’edizione del padre di tutti i reality, soprattutto per l’amicizia che aveva con Daniele, ha sputato per terra quando lei era passata in cucina e sostenuto che portasse sfortuna. Tutto ciò è risultato inammissibile e il GF ha deciso di prendere seri provvedimenti al riguardo.

È stato dunque indetto un televoto flash dove si era chiesto ai telespettatori se volessero farla comunque rimanere all’interno della Casa o farla uscire quella sera stessa. Alla fine lei ha dovuto abbandonare il gioco, dopo essersi dimostrata pentita e rammaricata. A tirarle le orecchie ma nel frattempo a rassicurarla sul fatto che ci sarebbero state nuove belle occasioni lavorative per lei, è stato Alfonso Signorini.

Lei in versione naturale

Elenoire appare solitamente molto truccata non solo in TV, ma anche sui Social. Ora è spuntata dal passato una foto ove lei appare al naturale, o meglio possiamo dire che il make-up utilizzato sia molto leggero. Labbra rosso fuoco disegnate a cuore e occhi messi raffinatamente in primissimo piano, grazie all’utilizzo decisamente sapiente di matita, mascara ed eyeliner rigorosamente total black.

Sulle guance un delicato blush. Tantissimi i cuoricini palpitanti per lei, così come i commenti più che lusinghieri per l’artista, che ultimamente si è sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia estetica. Sta bene ed è più bella che mai. I suoi fan non vedono l’ora di rivederla nuovamente in TV, se non come concorrente di qualche nuovo programma, come accattivante opinionista.