“Sei irriconoscibile”: ex di Uomini e Donne è cambiata drasticamente | Nessuno la riconosce più

Terribile doccia fredda per un’ex star di Uomini e Donne. Considerata irriconoscibile. È talmente cambiata che nessuno la riconosce più.

Uomini e Donne è certamente una delle trasmissioni più longeve delle Reti Mediaset. Tra l’latro, nel corso del tempo, ha lanciato nel mondo dello spettacolo tantissimi personaggi. Numerosissime le coppie nate in quello studio e che una volta uscite dopo la romanticissima caduta di petali di rosa hanno provato a vivere la loro liason alla luce del sole.

Alcune sono perdurate, mentre altre si sono dette addio. Quest’anno il dating show non è stato molto fortunato in tale direzione. Infatti molte di quelle che si sono formate per lo più all’interno del Trono Classico, si sono poi ben presto divise. Parlando della stagione precedente invece ha letteralmente spaccato il cuore la notizia del divorzio tra la dama Isabella Ricci e il cavaliere Fabio Mantovani.

I due avevano deciso di uscire dal programma per poi dare ben presto l’annuncio delle loro nozze. L’idillio è finito dopo un anno e ora pare che volino stracci tra di loro. Attualmente Maria De Filippi e il suo team lavorativo sono impegnati nella nuova edizione di Temptation Island, che si sta rivelando un grandissimo successo.

Uomini e Donne, ex drasticamente cambiata

Chiaramente stanno lavorando a spron battuto anche per le nuove edizioni della storiche trasmissioni che ci faranno compagnia da settembre. I casting per trovare nuovi tronisti e troniste, così come nuovi corteggiatori e corteggiatrici, sono aperti e in corso. Tantissime sono anche le chiacchiere che si sentono in Rete al riguardo.

Del resto il programma è solito far tornare in studio alcuni vecchi protagonisti. Se poi una storia è finita è pure possibile che ad alcuni venga proposto di salire sul trono. Ora come ora, ha lasciato il classico amaro in bocca ai più la conclusione della storia d’amore tra il giovane tronista Federico Nicotera e la sua corteggiatrice scelta Carola Carpanelli.

Carola irriconoscibile dal vivo

La ragazza, per cercare di stemperare la delusione, ha deciso di trascorrere più tempo in compagnia delle sue care amiche. Niente di più normale e assolutamente legittimo. Peccato che il cameriere che le ha servire per tutta sera, poco prima che lei e le sue commensali se ne andassero, ha fatto una rivelazione che l’ha lasciata senza parole.

“Ho faticato a riconoscerti, ti ho vista a Uomini e Donne, durante il programma eri diversa. Dal vivo sei peggio”. Certamente si è trattato di una frase poco carina da rivolgere a una donna. Lei sui Social si è detta sconvolta, anche perché non si aspettava che “dal vivo” si potesse arrivare a dire determinate cose. Indignatissimi per l’accaduto il suoi fan.