Maurizio Costanzo, chi ha amato di più tra le sue moglie | Spifferato: “Lei era quella giusta”

Maurizio Costanzo è stato sposato tre volte e ha avuto accanto a sé sempre bellissime donne, per lo più appartenenti al mondo dello spettacolo. Sapete chi è quella che ha amato di più? Fuori il nome.

Quando se ne è andato nel mese di febbraio 2023, ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli italiani, Giornalista e conduttore sopraffino ha indubbiamente fatto la storia non solo del giornalismo e della conduzione in generale, ma anche del talk e del Piccolo Schermo. Il suo storico talk Maurizio Costanzo Show ha aperto ufficialmente le porte a tanti altri e ancora oggi è cliccatissimo in Rete.

Sono tantissimi i conduttori, tutt’ora oggi fortissimi in TV, che lo definiscono il loro mentore. Tra di essi da annoverare è di certo il carismatico Gerry Scotti, che è anche un carissimo amico della sua vedova. Il due tra l’altro li rivedremo in autunno nel ruolo di giudici a Tu Si Que Vales, programma autunnale di punta del sabato sera di Canale 5.

Costanzo è stato certamente un immenso professionista che ha lasciato il segno, non solo nel cuore degli addetti ai lavori, ma anche del grande pubblico, che l’ha voluto ricordare con tenerezza sui Social. Ed è a loro che Maria ha rivolto un sentito grazie con un messagigi apparso in video poco prima dell’inizio delle sue trasmissioni.

Maurizio Costanzo, parla l’ex

Tra la sue celebri ex c’è certamente la bellissima Marta Flavi che ultimamente abbiamo ammirato in veste di ballerina a Ballando Con Le Stelle. Non ha conquistato i giudici nell’arte del ballo, nonostante lei sognasse da tantissimi anni, essendo una super fan del programma, di parteciparvi. In ogni caso i suoi fan sono stati felicissimi di vederla tornare sul Piccolo Schermo.

Ora cura la posta del cuore per un noto settimanale, ove elargisce consigli a tutte le persone che le scrivono. Durante una sua intervista, rilasciata proprio per la testata per la quale collabora, ovvero Nuovo, ha raccontato dell’ultimo incontro avvenuto con il compianto Maurizio, avvenuto al Teatro Parioli e fortemente voluto dall’uomo stesso.

Maria, il suo più grande amore

In quel frangente avevano parlato molto e si erano chiariti su certi aspetti. Lui era già sposatissimo con la regina indiscussa delle Reti Mediaset, con la quale aveva adottato il figlio Gabriele. Ed è proprio lei, secondo la Flavi, la donna che ha amato di più nel corso della sua intera vita il mitico Maurizio.

“Mi immedesimo nel suo dolore, è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui”, ha svelato la conduttrice, rivelando che nell’ultimo periodo lei e Maurizio si sentissero di tanto in tanto in amicizia al telefono. Insomma, nonostante un trascorso amoroso alquanto complesso e frastagliato, è stata l’ultima donna che gli è stata accanto a fagli maggiormente battere il cuore.