Edoardo Donnamaria, sapete che titolo di studi ha? Incredibile ma vero

Edoardo Donnamaria, sapete che titolo di studio possiede il vippone? Non lo indovinerete mai.

Da molti anni lo vediamo a Forum, insieme allo splendido PaoloCiavarro. Entrambi sono molto amati dal grande pubblico, per lo più femminile, per via del loro fascino. Hanno entrambi partecipato al GF Vip, sebbene in edizioni diverse, dove hanno trovato l’amore. Il figlio di Massimo ha dimostrato di voler fare sul serio con l’influencer Clizia Inorvaia.

Edoardo invece aveva tessuto un’intensa relazione all’interno della Casa con l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi. Il loro rapporto è sempre stato alquanto ballerino e ricco di litigi e incomprensioni. Lei poi ha dimostrato moltissima gelosia nei suoi confronti. Oggi i due, per l’immenso dispiacere dei loro estimatori, si sono detti addio, anche se, secondo molti utenti, potrebbero tornare sui loro passi.

Esattamente come hanno già fatto più volte quando erano all’interno della Casa. Edoardo, negli ultimi giorni, è anche stato vittima di una fake news che lo vedeva coinvolto in un fatto di cronaca. Lui si è molto arrabbiato e ha prontamente smentito ogni cosa con un video Social, diventato in men che non si dica virale.

Edoardo Donnamaria grande protagonista del GF Vip 7

Il ragazzo è sempre più lanciato come speaker radiofonico e conduttore. Non per nulla possiede una parlantina bella sciolta e una grandissima simpatia. In passato ha anche svolto la mansione di cantate pubblicando con il nome d’arte Drojette, il singolo 17. Prima di incontrare Antonella ha avuto anche un flirt in passato con Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia.

Sempre al GF Vip ha donato pure un bacio ad Alberto De Pisis. Ciò ha molto irritato la sportiva. Tuttavia l’effusione era avvenuta prima che iniziassero una vera e propria relazione. Tra l’altro Edo è entrato all’interno della Casa più spiata d’Italia solo in un secondo momento, insieme al tronista veneto Daniele Dal Moro.

In che cosa è laureato la star di Forum

Edoardo, pur essendo un ragazzo molto impegnato su molti fronti, è comunque riuscito a terminare i suoi studi universitari, ottenendo una laurea in Giurisprudenza. Dunque a Forum si sentirà completamente a casa propria quando si parla di legge e il giudice emette le sentenze. Nonostante questo titolo di studio, pare che Donnamaria non abbia mai esercitato la professione.

Ora si sta godendo un’estate da single e lavorando moltissimo come presentatore di serate musicali in giro per l’Italia. In alcune tappe avevamo notato nel backstage anche la splendida Antonella. Tra l’altro è stata proprio la vippona a caricare sia foto che video al riguardo, nelle Stories del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, prima di dividersi da Edo.