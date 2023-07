Ricordate la prima tronista curvy? Oggi Samantha Curcio è irriconoscibile ed è diventata così

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, è molto attiva sui social. Di recente ha pubblicato dei bellissimi scatti. Ecco com’è adesso a distanza di anni dal programma televisivo di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programma televisivi più seguiti di canale 5 e il merito è dei partecipanti se si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Secondo voci di corridoio nella prossima edizione il Trono Classico sarà separato da quello Over o, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere annullato. Per ora i fan non danno peso a quanto si può leggere sui social, in quanto stanno facendo i nomi dei possibili tronisti.

I più richiesti dai fan sono Carlo Alberto Mancini e Alessio Campioli. Il primo è stato scelto da Nicole Santinelli, ma dopo due settimane lei ha messo la parola fine comunicandolo sui social. Come se non bastasse ha fatto capire di volere una possibilità con l’altro corteggiatore, Andrea Foriglio, che ha prontamente detto di non essere la seconda scelta di nessuno.

Alessio, invece, è andato via da solo perché Lavinia Mauro ha puntato su Alessio Corvino. Augurando il meglio alla tronista prima di lasciare lo studio, ha colpito i telespettatori al punto tale che lo vorrebbero rivedere seduto sul trono. Da non dimenticare Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera. Quest’ultimo da qualche ora ha annunciato la fine della relazione con Carola Carpanelli.

Non è decollata nemmeno la storia di Luca Daffré e Alessandra Fumagalli. Dopo il programma è possibile che due persone non vanno d’accordo e, di conseguenza, prendono strade diverse. Un discorso che per sfortuna si può fare per Samantha Curcio e la scelta Alessio Ceniccola. Ma a distanza di anni com’è diventata la giovane? Ecco una foto.

Ecco com’è diventata Samantha Curcio

Samantha ha sicuramente lanciato un importante messaggio alle ragazze che non apprezzano la propria immagine allo specchio. Il pubblico l’ha apprezzata e amata fin da subito perché ha avuto il coraggio di andare contro gli stereotipi dominanti nell’odierna società.

A prescindere dalle forme giunoniche, tutti l’hanno sempre reputata bellissima e questo non ha fatto altro che rafforzare la sua autostima. UeD le ha donato anche questo oltre che l’amore di Alessio. Purtroppo le cose non sono andate bene, quindi si sono detti addio. In quel periodo era stupenda e ora lo è ancor di più.

Una bellezza disarmante

Lo scatto è stato condiviso da lei in persona sul profilo Instagram. Samantha ha pur sempre le sue fantastiche curve, come del resto il viso perfetto. Occhi chiari e sorriso strepitoso, sono queste le caratteristiche che la rendono unica.

Che abbia stregato qualcuno? Per ora non si sa nulla sulla vita sentimentale. Dopo Alessio non è stata beccata con nessuno. I più ottimisti credono che l’estate sarà portatrice di nuove conoscenze per la giovane. Ragion per cui non ci resta che attendere.