Mauro Marin, dal Grande Fratello all’aggressione brutale: oggi è ridotto così

Mauro Marin, vincitore del GF 10, protagonista di un fatto di cronaca. La terribile aggressione che l’ha coinvolto. Come sta oggi?

Ha vinto la decima edizione del GF Nip, il simpatico Mauro Marin. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia è stato protagonista di numerosi salotti TV e ha dato il via a numerose serate in tutta Italia, come special guest. Pian piano è uscito dal mondo della televisione e dello spettacolo ed è tornato alla sua vita di sempre.

Del resto non ha mai nascosto il fatto che non fosse interessato ad operare in tali settori. Ha vissuto momenti di gloria e ancora adesso in molti se lo ricordano. Talvolta ha fatto parlare sui giornali dedicati al Gossip per storie d’amore e vari flirt. Inoltre, in tempi più recenti, è anche stato accusato di maltrattamenti da parte della sua ex compagna.

Successivamente è stato assolto da questa accusa. Di recente Mauro ha riconosciuto ufficialmente il figlio Brando, che oggi ha 10 anni. Lo ha rivelato al settimanale Nuovo. “Ho capito quali sono le cose realmente importanti nella vita. Mio figlio e la mia compagna rappresentano un’ancora di salvezza per me. Abbiamo deciso di recuperare il nostro rapporto per il bene della coppia e del bambino”.

Mauro Marin protagonista di un’aggressione

La loro creatura ha sempre vissuto coi suoi nonni e con la sua mamma Jessica in Abruzzo. Tuttavia, viste poi le accuse rivolte dalla compagna, si è poi intuito che le cose tra loro non siano andate un gran bene. A livello lavorativo Marin è tornato a lavorare attivamente nel salumificio di famiglia.

È per via del suo lavoro che è stato coinvolto in una terribile aggressione. Insieme a lui quel duro momento anche l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Pavanello. I due hanno raccontato la loro disavventura al Gazzettino. I due amici tornavano da un evento a Campolongo Maggiore, come ha raccontato l’ex star di Maria De Filippi. Verso le 21:30 si sono messi in macchina per tornare a casa.

Il racconto del fattaccio

L’ex gieffino doveva fare una consegna in un bar di Dolo. Sono arrivati alle 22:30 ed è allora che è successo il fattaccio. “Siamo passati nel centro del paese, dove c’era la transenna aperta, abbiamo pensato si potesse passare e siamo passati. All’altezza del bar è uscito un uomo, forse un cameriere, dicendo che non potevamo passare. Mauro si è scusato e ha detto che saremmo tornati indietro”, ha raccontato Pavanello.

Successivamente l’ex tronista ha raccontato: “L’uomo è andato fuori di sé e ha iniziato a prendere a calci e pugni la nostra automobile. Ha rotto il parabrezza è spaccato mezzo faro. Ha iniziato a dire: “Voi avete fatto Tv e pensate di fare quello che volete”. Noi siamo scesi dall’auto ma lui non ragionava”. Alla fine delle persone lo hanno portati via e sono stati chiamati i carabinieri.