Vito Coppola, spietato con Arisa: “Ecco cosa mi ha fatto”

A distanza di tempo il ballerino professionista Vito Coppola è tornato a parlare della sua relazione, ormai archiviata, con Arisa. Le parole utilizzate vi lasceranno a bocca aperta.

Arisa è una delle cantanti più amate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto sa mettersi alla prova in qualsiasi contesto televisivo. Ultimamente, per esempio, è stata presente nello studio del talent show di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di maestra di canto. Secondo voci di corridoio pare che non sarà presente nella prossima edizione.

Probabilmente tornerà in Rai per partecipare a un programma sempre dedito alla musica, ovvero The Voice. Lì potrebbe essere uno dei giudici del futuro cast. Se non dovesse tornare, i fan ci resterebbero male perché del resto si sono affezionati a lei, soprattutto ai battibecchi con Rudy Zerbi. Da non dimenticare le fantastiche esibizioni con Raimondo Todaro.

Anche di Raimondo si dice che forse andrà via per colpa di una lite con la De Filippi e che al suo posto potrebbe esserci Giuseppe Gioffré. Per ora nulla di certo, quindi non ci resta che attendere ulteriori news. In Rai Arisa è comparsa sia in Pechino Express che Ballando con le Stelle, dove in tal caso ha ottenuto la vittoria.

Era stata affiancata a Vito Coppola, il ballerino con il quale ha entusiasmato il pubblico di Milly Carlucci. Tra i due c’è stata anche una relazione e ne ha parlato il ragazzo in persona durante un’intervista. Ecco cosa ha detto su Arisa.

La rivelazione di Vipo Coppola

Vito Coppola è nato a Salerno nel 1992 e dall’età di sei anni ha studiato danza. Con il tempo ha portato a casa tante coppe tra cui quella di una campionati italiano a dieci anni. Nel 2006 è partito per Barcellona facendosi valere per le sue indiscusse doti.

A diciotto anni si è specializzato nel latino americano e ciò gli ha permesso di gareggiare in Belgio, nelle Filippine, in Austria e nei Paesi Bassi. Allo stesso tempo si è laureato in Scienze Motorie. Nel 2019 è comparso ad Amici come ballerino professionista e nel 2021 è la volta dello show della Carlucci.

“Siamo rimasti in buoni rapporti”

“Non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita, vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente“, ecco come aveva esordito Arisa dopo aver dichiarato l’addio dal ballerino.

Lui, invece, al settimanale Mio ha dato un’altra versione: “Il nostro è un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. Poi ha aggiunto che volerà oltreoceano per intraprendere una nuova avventura televisiva, simile a Ballando con le Stelle.