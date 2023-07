Antonella Clerici, l’uomo tanto amato le ha messo le corna: “Così le ho scoperte” | La rivelazione senza filtri

Antonella Clerici ha scoperto un’amara verità su un uomo che ha amato follemente. Ecco di chi si tratta e come è venuta a galla la verità.

Tutti concordi nel dire che Antonella Clerici sia una delle conduttrici più brave e famose del mondo dello spettacolo italiano. Ogni giorno fa compagnia ai telespettatori della Rai con E’ sempre Mezzogiorno e The Voice Senior. Ha un modo di fare tale da entrare in punta di piedi nelle case di chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Il merito è sia della professionalità che della bellissima personalità.

Per il settimanale Chi si è lasciata andare in una piacevole intervista dove ha parlato della gioia della maternità. In questo giorni ha pubblicato degli scatti di Maelle, diventata ormai una splendida adolescente. Ha raccontato entusiasta che l’anno prossimo frequenterà il liceo e sicuramente avrà tante gratificazioni perché ha tutte le carte in regola.

Poi ha confessato che l’avanzare dell’età per lei non è un problema. Preferisce più i segni dello scorrere del tempo sul volto piuttosto che fare ricorso al chirurgo estetico: “Vedo facce tumefatte, devi avere l’accortezza di fare le cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia”.

Inevitabile è stato affrontare l’argomento della sfera sentimentale. Non ha nascosto un evento che l’ha sconvolta in passato. Solo con il tempo e l’amore degli affetti più cari è riuscita a superarlo definitivamente.

Scoperta inaspettata di Antonella Clerici

L’ex giocatore di basket, Giuseppe Motta, è stato il primo marito della conduttrice dal 1989 al 1991. Poi ha avuto una relazione con Massimo Giletti per poi convolare a nozze con il produttore discografico Sergio Cossa. Purtroppo è arrivato il divorzio dopo 5 anni. In seguito nella sua vita è arrivato Paolo Percivale, un marinaio, ma la vera svolta è arrivata con Eddy Martens nel 2007.

Dal loro amore è nata Maelle nel 2009. Nel 2016 si sono lasciati e adesso lei è felice accanto all’imprenditore Vittorio Garrone. Prima dell’arrivo del sole, però, ha dovuto fare i conti con delle situazioni spiacevoli come un gesto d’infedeltà.

“I giornali fanno il loro lavoro”

La conduttrice ha scoperto nel peggiore dei modi il tradimento di Eddy, ovvero non da lui in persona, ma da terzi. Ne ha parlato durante l’intervista. Da allora è passato del tempo, quindi la Clerici è riuscita a dimenticare e a voltare pagina.

“Ricordo quando sulla copertina di Chi pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.