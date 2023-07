Daniele Dal Moro, avete capito chi è il padre? E’ proprio un politico italiano

Daniele Dal Moro, sapete chi è il papà e che cosa fa? È un noto politico italiano.

Non è entrato all’inizio all’interno della Casa più spiata d’Italia ma solo in un secondo round il mitico Daniele Dal Moro, ma è riuscito comunque, in men che non si dica, a diventare un grande protagonista della settima edizione del GF Vip. Ha partecipato anche a Uomini e Donne, dove ha rivestito il ruolo di tronista.

A provenire dal medesimo programma è Luca Salatino, che tuttavia, nonostante risultasse uno dei più amati dal pubblico e, secondo molti, uno dei nomi più papabili per la vittoria finale, decise di uscire con anticipo dal gioco per via della grande mancanza che sentiva per l’allora fidanzata Soraia Allam Ceruti.

Se la storia dello chef romano con la corteggiatrice allora scelta è finita da tempo, lo stesso non si può dire di Daniele. All’interno del reality si inizialmente avvicinato a Wilma Goich, con la quale ha instaurato un’amicizia profonda. Si è poi sentito fortemente attratto dalla modella Oriana Marzoli, che dal canto suo aveva mostrato interesse anche per Antonino Spinalbese.

Daniele Dal Moro, star del GF Vip 7

Dal Moro e la seconda classificata del GF Vip 7, dopo una pausa hanno ripreso la loro storia d’amore e, quando lui è uscito anzitempo dalla Casa per via di una squalifica, lei c’è rimasto malissimo. Ha comunque continuato a lottare con le unghie e coi denti per alzare la coppa della vincitrice, andata poi nelle mani di Nikita Pelizon.

Una volta uscita dalla porta rossa Oriana ha trovato nella limousine, al posto del passeggero, il suo amore. La loro storia a telecamere spente è proseguita ma qualche settimana fa è arrivata la terribile doccia fredda per i loro estimatori: si erano lasciati. Per fortuna il distacco è durato pochissimo e la coppia ora è più unita e innamorata che mai. Tantissime le curiosità su di loro tra cui una su Daniele, chi è il padre?

Gian Pietro, il papà del vippone

È un noto politico italiano di nome Gian Pietro. In passato è stato un imprenditore nell’ambito del marketing strategico, della comunicazione e degli eventi. Ha rivestito pure il ruolo di presidente di un’agenzia di comunicazione d’immagine. Successivamente è diventato direttore di una società specializzata nella progettazione e organizzazione di eventi, convegni, congressi e fiere.

Da quando ha iniziato a occuparsi di politica, ha lasciato le altre mansioni. L’uomo è stato eletto componente della direzione nazionale del PD nel 2019. Ha uno splendido rapporto con il figlio Daniele, che lo ha a sua volta anche con la sua bellissima sorella. Il vippone stima tantissimo il suo genitore che si è fatto da solo, rimboccandosi le maniche fin da giovanissimo.