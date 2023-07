Giovanna Civitillo, la confessione piccante su Amadeus: “Gliel’ho fatto sudare”

Giovanna Civitillo, la seconda moglie di Amadeus ha fatto una piccante dichiarazione sul marito, glielo ha fatto sudare. I fan sono sconvolti.

Sono una coppia molto innamorata, complice ed affiatata, Giovanna Civitillo e il suo Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Lei ha rinunciato per anni al lavoro in TV al fine di dedicarsi al figlio Josè. Una volta che lui è cresciuto, ha ben pensato di riprendere a lavorare, per la gioia dei suoi numerosissimi estimatori.

L’abbiamo vista così nel ruolo, decisamente convincente e vincente, di inviata per tantissime trasmissioni targate Rai, soprattutto nel periodo sanremese. Qui ci ha rivelato moltissime curiosità nel dietro le quinte. Immancabile poi seduta in prima fila durante la kermesse, alla quale il suo adorato marito lavora da tantissimi anni.

Nel 2024 poi, lui lo ha già detto, sarà l’ultima volta che rivestirà il duplice ruolo di direttore artistico e di conduttore. Questa sarà la quinta volta e lui vuole per un po’ allentare la presa. Tuttavia lo rivedremo saldamente al comando dei suoi quiz show preserali, ovvero I Solti Ignoti e Affari Tuoi, che di recente era tornato a farci divertire con qualche accattivante novità.

Giovanna e Amadeus, il loro amore formato famiglia

Giovanna, nel 2022 ha co-condotto insieme al suo consorte una versione speciale del gioco in formato famiglia, che è parecchio piaciuta ai loro fan, che sperano di rivederli ben presto lavorare assieme. I due si confrontano tantissimo per qualsiasi cosa e inizialmente avevano anche un profilo in comune su Instagram.

Durante poi la prima serata del Festival di Sanremo 2023, complice anche la consulenza di Chiara Ferragni, Ama ha aperto un profilo da solo, che ha subito fatto boom di followers. La Civitillo, nel parlare del suo rapporto con il marito e della nascita del loro amore a Oggi È Una Altro Girono, ha fatto delle confidenze del tutto inedite.

“Gliel’ha fatto sudare”, la rivelazione inedita

I due si conobbero all’Eredità, quando lui la conduceva e lei svolgeva il ruolo di ballerina famosa per la scossa. È stato lui ad avvicinarsi, circa 20 ani fa, e iniziare a corteggiarla. Tuttavia lei ci voleva andare con i piedi di piombo, anche perché lui aveva già un matrimonio e una figlia alle spalle e non era ancora divorziato dalla prima moglie.

“Il primo bacio gliel’ho fatto sudare, è arrivato dopo parecchi mesi di corteggiamento, anche se Amadeus non è un tipo che corteggia”, ha svelato la showgirl. In ogni caso lei ha capito fin da subito che lui sarebbe stato importante per lei, ma non era del tutto certa che per lui sarebbe stata la stessa cosa. Lo ha capito solo col passare del tempo quanto fossero fatti l’uno per l’altra.