La Rai ruba l’asso nella manica di Maria De Filippi: contratto già pronto da firmare

La Rai stavolta l’ha fatta davvero grossa, ha scippato letteralmente un punto fermo a Maria De Filippi. I telespettatori sono senza parole.

In questo momento niente pare più impossibile al grande pubblico italiano. Difatti, in seguito all’abbandono della Rai, dopo 40 anni di onorata attività, di Fabio Fazio, c’è da aspettarsi di tutto. Roberta Capua è stata sostituita in Estate In Diretta da Nunzia De Girolamo, mentre si parla di chiusura definitiva per Oggi È Un Altro Giorno, condotto da Serena Bortone.

Flavio Insinna non tornerà a gennaio 2024 alla conduzione dell’Eredità e arriverà al suo posto Pino Insegno. Mediaset ha vissuto un periodo molto difficile per via della dipartita di Silvio Berlusconi. Nonostante ciò suo figlio Pier Silvio, che da anni svolge il ruolo di AD per l’Azienda del Biscione, si è rimboccato le maniche ed è ridisceso in pista lavorando alacremente alla nuova stagione.

La D’Urso non se ne andrà e le ritroveremo confermata al timone del suo Pomeriggio Cinque. In forse L’Isola Dei Famosi, che non è stato un grand successo. A suo posto, potremmo ritrovare La Talpa, condotto da Silvia Toffanin. Tuttavia la regina indiscussa è e rimane Maria De Filippi con le sue trasmissioni, la cui numero 1 in assoluto è Amici, che ogni anno ci regala incredibili talenti.

Rai, super scippo a Maria De Filippi

Quest’anno il padre di tutti i talent è molto chiacchierato per via dei cambiamenti che possono avvenire nella schiera dei coach. Si parla di dell’abbandono di Raimondo Todaro, che è approdato lì qualche anno fa. Per farlo ha dovuto lasciare la Rai e Milly Carlucci, visto che ha lavorato tantissimo per lei a Ballando Con Le Stelle.

A quanto pare il ballerino avrebbe avuto fortissime diatribe proprio con la vedova Costanzo. Ed è a causa di ciò che potrebbe andarsene. Confermatissimi invece Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che sono un po’ lo zoccolo duro del programma. Certamente ritroveremo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ma non potremo forse contare di nuovo sulla presenza di Arisa. È proprio a lei che la Rai ha pensato per una sua trasmissione.

Arisa, l’artista contesa

Dopo che in passato la cantante dalla voce da usignolo ha lasciato Amici per partecipare a Ballando, dove ha vinto in coppia con il maestro Vito Coppola, è tornata nel talent a svolgere il suo ruolo di coach di canto. Ora pare che l’Azienda di Viale Mazzini la voglia, come susurra Davide Maggio, sempre per il ruolo di coach ma per The Voice Kids, condotto dalla splendida Antonella Clerici.

Tuttavia l’Azienda di Viale Mazzini avrebbe pure un’altra rivale, dal momento che Rosalba Pippa sarebbe fortemente corteggiata pure da Sky, che che la vorrebbe nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Tra l’altro questa sarebbe la seconda volta che le viene fatta tale richiesta. I fan si aspettando anche un colpo di scena, ovvero che lei scelga di restare alla corte di Queen Mary.