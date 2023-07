Elisabetta Gregoraci, con il cuore in frantumi: “Vorrei cancellare questo giorno orribile” | Lacrime a fiumi

Elisabetta Gregoraci, l’amatissima showgirl calabrese ha il cuore spezzato in mille pezzi. Vorrebbe cancellare quel giorno orribile.

È certamente un’artista molto amata e apprezzata dal grande pubblico la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. È di recente tornata alla conduzione di Battiti Live, che ci permette di ascoltare tanta buona musica, in particolare le super hits dell’estate, nelle più belle piazze italiane, soprattutto particolare nel sud Italia, nonché in TV.

Ultimamente è la stessa conduttrice ad aver lanciato un nuovo singolo, di cui sovente parla sui Social, dove è molto attiva. Lì ama molto mantenere, quando gli impegni di lavoro e familiari lo consentono, un buon rapporto coi suoi estimatori. Li rende partecipai della sua vita professionale, ma anche privata, senza tuttavia eccedere.

Sovente dona loro, tramite sia la condivisione di post che il caricamento di Stories, momenti divertenti, come altri struggenti e commoventi. Nonostante il lavoro e le vita sentimentale vadano alla grande, c’è qualcosa che la fa soffrire nel profondo che le fa male al cuore così come all’anima e alla mente.

Elisabetta Gregoraci vorrebbe cancellare quel giorno orribile

Vorrebbe cancellare con tutte le sue forze quel giorno per lei orribile, ma lo sa che è solo una mera illusione. Difatti non può farlo. C’è tantissima amarezza nelle sue parole e nel suo cuore, che condivide con i suoi cari e con la sorella Marzia, una donna bellissima e con la quale va d’accordissimo.

Tra l’altro sono anche molto simili dal punto di vista esteriore. Per entrambe sono giornate brutte e tristi, in quanto ricorre un amaro anniversario. È scomparsa da questo mondo più di 10 anni fa una persona a loro molto cara a causa di una malattia, che sovente non perdona. Stiamo parlando del cancro al seno. Lo aveva scoperto che era molto giovane e aveva già messo al mondo sei figli.

Il dolore per la perdita della mamma

Stiamo parlando della mamma di Elisabetta, di nome Melina. La donna aveva subito molte terapie e svariate operazioni nel corso del tempo. Alla fine per lei non c’è più stato nulla da fare e, nel 2011, ha lasciato questo mondo. Dal canto suo la sua celebre figlia non ha mai smesso, complice anche il fatto di essere un personaggio molto famoso, di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca contro il cancro.

Ha pure invitato tutte le donne a conservare le cellule del cordone ombelicale. Queste ultime potrebbero difatti rivelarsi utili un giorno, per curare malattie molto gravi. Il problema e che, coma ha detto Elisabetta, costa parecchio, quasi 3000€. Dunque in pochi possono permetterselo. Lei si augura che a breve possa diventare nel nostro Paese un servizio gratuito.