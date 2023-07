Gianni Sperti, il sospetto durato anni e il tempo gli ha dato ragione: due ex di UeD stanno insieme

Gianni Sperti ha sempre sospettato questo e alla fine il tempo gli ha dato ragione, in quanto due ex partecipanti di Uomini e Donne stanno veramente insieme. Questo è uno scandalo bello e buono, in quanto l’opinionista “ci ha visto lungo”.

Il sospetto durato anni è finalmente diventato certezza! Gianni Sperti come al solito ha avuto ragione, il tempo ha confermato che il suo “fiuto alla Sherlock Holmes” funziona perfettamente.

Tenetevi forte, quello che stiamo per spoilerarvi ha dell’incredibile, i due ex partecipanti di Uomini e Donne stanno veramente insieme.

Hanno sempre nascosto il loro legame, anche perché tra di loro c’è sempre stato di mezzo “un triangolo”. Adesso è giunto il tempo di uscire alla luce del giorno? Chissà cosa ne penserà Maria De Filippi?

Anche perché uno dei due vorrebbe tanto tornare alla prossima edizione del dating di Mediaset. Che cosa succederà adesso?

Andrea Foriglio rivela la sua verità su Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Come sempre a Uomini e Donne ci sono le coppie che nascono, quelle che scoppiano e quelle segrete. In attesa di svelarvi qual è quella segreta, vi vogliamo rivelare una piccola chicca, “fresca di forno”, appena rilasciata dal tronista, Andrea Foriglio. L’osteopata romano ha deciso di intervenire, rilasciando la sua verità al settimanale Mio, dopo che era stato accusato di essere uscito o di stare frequentando Roberta Di Padua e Nicole Santinelli.

Con un categorico, no! Ha respinto le accuse al mittente, in quanto ha dichiarato che non sarà mai la seconda scelta di nessuno e conferma di non essere uscito con nessuna delle due. Sulla rottura della Santinelli con Carlo Alberto Mancini poi ha dichiarato: “Si è fatta condizionare. Voleva scegliere me, ma ha scelto Carlo perché influenzata dalle persone, dalle amiche, dalla famiglia. Si è fatta trasportare dal giudizio altrui…sono convinto che fino all’ultimo è stata indecisa…”.

La teoria di Sperti

Gianni Sperti ha sempre avuto un sospetto, che non ha mai nascosto negli ultimi anni, cioè che tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Il tempo ha veramente dato ragione all’opinionista di Uomini e Donne?

I due ex partecipanti di Uomini e Donne sono apparsi in foto social in atteggiamenti più intimi del solito e in molti si sono chiesti se i due siano ormai stanchi di nascondere la loro storia d’amore? Manetti e la Tedesco hanno sempre sostenuto di essere semplici amici, ma in questi ultimi scatti nessuno ha commentato o smentito le accuse che i followers gli hanno rivolto. Questo scenario confonde, in quanto Manetti stava pensando di partecipare alla prossima edizione del dating di Maria De Filippi, visto che con la Galvani pare essere definitivamente finita. Cosa deciderà quindi Maria De Filippi dopo queste foto? Crederà alla teoria di Sperti o alla loro dichiarazione di amicizia?