Elodie detta legge: per essere bella e alla moda come lei devi farti questo taglio di capelli

Elodie non ne sbaglia una! Stavolta ha dato il meglio puntando su un nuovo look. Ecco una foto che darà spunto alle fan che vogliono essere impeccabili come lei.

Elodie è una delle cantanti più affermate del mondo della musica italiana. Nata a Roma il 3 maggio 1990, si è fatta conoscere grazie a nel 2015 ottenendo un banco nella scuola di Amici di Maria e Filippi. Sergio Sylvestre le ha sottratto la vittoria per una manciata di voti, ma nonostante tutto ha portato a casa il Premio della critica giornalistica Vodafone e quello RTL- 102.5 Amici alla Radio.

Nella casetta si è avvicinata compagno di banco Lele, ma al termine della loro avventura televisiva si sono detti addio. Ciò non le ha impedito di rimboccarsi le maniche. Infatti subito dopo ha pubblicato il primo album, Un’altra vita, che le ha permesso di ottenere il disco d’oro. Nel 2017 poi si è presentata al Festival di Sanremo con Tutta colpa mia e dopo tre anni ha proposto Andromeda. Nel 2021 ha anche ricoperto il ruolo di co-conduttrice.

In tutto per ora ha pubblicato quattro album e allo stesso tempo si è dedicata alla recitazione. Nel 2022 ha esordito con Ti mangio il cuore, grazie al quale è stata definita la rivelazione dell’anno. Come se non bastasse ha interpretato la colonna sonora del film con Joan Thiele.

I fan la amano alla follia anche per via della sua indiscussa eleganza e bellezza del tutto naturale, per niente artefatta. Non a caso è una delle poche donne del piccolo schermo a non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Di recente ha sbalordito tutti con il nuovo look.

Essere alla moda come Elodie

Ad Amici Elodie si era presentata con un taglio cortissimo con tinta rosa. E’ ben risaputo che ama cambiare nel corso del tempo e ogni volta che propone qualche novità ai fan ottiene sempre grandi consensi. Il discorso non riguarda solo il look, ma anche i vari outfit che considera per ogni singolo evento.

Nelle ultime ore il suo parrucchiere personale le ha consigliato un taglio sensazionale. Ecco una foto che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“E’ meraviglioso”

Tutti gli hair stylist sono concordi nel dire che Elodie abbia un viso talmente perfetto che le sta bene qualsiasi taglio. Fino a qualche settimana fa aveva fatto ricorso alle extension, ma adesso che le ha tolte ha osato con un long bob, ovvero una variante del taglio a caschetto. La differenza è che sfiora o supera le spalle.

Del suo look se ne occupa Andrea Soriga. Il collega Cristiano Filippini non ha fatto altro che approvare la sua scelta: “Sono abituato a vedere donne con chiome mosse ad arte…questa piega così aderente funziona veramente benissimo su un viso dai tratti definiti come quelli della cantante, fatto sta che è meraviglioso”.