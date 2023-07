Paola Barale, preparativi bollenti per la serata speciale: tutti però notano solo il parrucchiere

Paola Barale è al centro dell’attenzione per via di un video che ha pubblicato di recente su Instagram. Gli occhi sono stati puntati sul parrucchiere. Ecco il motivo.

Paola Barale è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Nata a Fossano il 28 aprile 1967, all’inizio aveva altri progetti nella sua vita, ovvero diventare un’insegnante di educazione fisica. La sua carriera televisiva è decollata per puro caso per la sua somiglianza con la cantante internazionale Madonna. Non a caso in qualità della sua sosia nel 1986 è stata ospite in una puntata di Domenica In.

Dopo qualche anno è stata valletta di Mike Bongiorno in La ruota della fortuna e Tutti x uno. La vera svolta è arrivata nel 1995 quando ha condotto con Gerry Scotti Una sera c’incontrammo, La sai l’ultima? e Stella a quattro zampe. In questo modo si è fatta conoscere dal pubblico italiano costruendo una carriera televisiva ben salda.

Dal 1996 al 2001 ha condotto con Maurizio Costanza Buona Domenica. Nel 2011 è passata alla Rai in Domenica In con Lorella Cuccarini. Si è anche cimentata anche nella recitazione ed ecco nel 2009 la proposta del film drammatico Vorrei vederti ballare con Giuliana De Sio. Da non dimenticare l’ultima comparsa televisiva nello show Ballando con le Stelle.

Essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare quotidianamente il suo profilo Instagram con scatti fenomenali. Di recente ha condiviso un video che ha catturato l’attenzione dei follower.

Il dettaglio del video di Paola Barale

Tutti sono concordi nel dire che Paola Barale sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Il merito non è solo di Madre Natura, ma anche dei professionisti ai quali si affida totalmente.

Mauro Situra, per esempio, è il suo hair stylist di fiducia, ragion per cui per ogni evento importante si affida alla sua bravura con le forbici. Anche lui seguitissimo sui social, ha scatenato il web perché si è mostrato in un determinato modo sul web. Andiamo a scoprire il motivo di tante chiacchiere.

“Fa caldo e poi sono amici”

“Preparazione alla serata di galà organizzata da @chimagazineitieri per la raccolta fondi per la Romagna, it’s all about love”, ecco cosa la Barale ha riportato per iscritto nella didascalia del post pubblicato un giorno fa. Come si può notare, è alle prese con il look e pare che abbia le idee molto chiare. Infatti spiega al parrucchiere qual è la sua preferenza, ma qualcuno si è focalizzato su altro.

“Non capisco il parrucchiere a dorso nudo”, un utente social ha espresso la sua curiosità. Altri sono intervenuti dicendo che in realtà sono amici, quindi non c’è nulla di male se si è tolto la maglietta. In effetti con il caldo di questi giorni è stato giustificato da molti utenti social.