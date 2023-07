Kikò Nalli, ritrova l’amore con la bellissima: altro boccone amaro per la Cipollari

Kikò Nalli ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di un’altra donna. Diversa da Ambra Lombardo e Tina Cipolllari, ecco chi è colei che ha conquistato il suo cuore.

Tina Cipollari è l’opinionista di punta di Uomini e Donne di Maria De Filippi. All’inizio si è fatta conoscere nel ruolo di tronista, ma non è riuscita a trovare nessuno degno di starle accanto tra i corteggiatori. La redazione ha visto in lei un grande potenziale, dunque non ha esitato a proporle di restare nello studio dando pareri sulle dinamiche sentimentali dei partecipanti.

In questo modo ha avuto la possibilità di conoscere Kikò Nalli che si era messo in discussione per una tronista di dell’edizione del 2002. Sguardi complici e un palese interesse da parte di entrambi, dettagli che non sono sfuggiti alla conduttrice . Di conseguenza solo in un secondo momento sono usciti allo scoperto. Si sono sposati nel 2005 e dal loro amore sono nati tre figli.

Purtroppo si sono separati nel 2018 prendendo così strade diverse. Nel 2019 lui ha partecipato al Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, e grazie a quell’esperienza conobbe Ambra Lombardo. I due, una volta usciti dalla casa, si sono fidanzati e hanno vissuto la relazione tenendo lontano le telecamere.

Ora la giovane è convolata a nozze con un altro. Al settimanale Di Più ha riferito che l’hair stylist l’ha cercata fino a poco prima del matrimonio con l’intento di giocare le ultime carte. Lui si è difeso dicendo che si è limitato a farle gli auguri. A prescindere da ciò l’uomo ha altro a cui pensare, come la nuova love story. Ecco di lo ha letteralmente stregato.

Kikò Nalli di nuovo innamorato

Kikò Nalli non ha mai spiegato perché è finito il matrimonio con Tina Cipollari. Del resto è ben risaputo che punta sulla riservatezza, anche se è diventato popolare da quando è uscito dalla casa del Gf. Ha fatto uno strappo alla regola solo per replicare alle accuse dell’ex fidanzata.

Adesso si sta parlando di lui per via della nuova love story con una bellissima che non ha esitato a mostrarsi sui social in sua compagnia. Non sono mancati cuori e canzoni romantiche. Ormai si può dire che sia letteralmente cotto. Andiamo a scoprire di chi.

Una Instagram story conferma la relazione

La fortunata si chiama Vanessa Pontarollo ed è nota come hair dresser sul suo profilo Instagram. Qualche ora fa ha condiviso degli scatti con Kikò Nalli facendo capire che tra loro è vero amore.

Giovane e bellissima, non ha nulla in comune con le donne che hanno fatto parte della vita di lui. Per il momento non si sa altro sul suo conto, ma una cosa è certa: gli utenti social inizieranno a indagare sul suo conto per scoprire qualcosa in più.