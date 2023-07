Mediaset, il volto noto liquidato nel peggiore dei modi: “Cornuto e mazziato”

Un naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stato lasciato in modo del tutto inaspettato. Andiamo a scoprire di chi si tratta e perché è stato lasciato.

L’Isola dei Famosi è giunta al termine, ma i naufraghi stanno facendo ancora parlare di sé. Marco Mazzoli ha vinto l’edizione, anche se in tanti avrebbero voluto Luca Vetrone come vincitore. E’ riuscito a superare il televoto contro Cristina Scuccia, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa.

Mazzoli si è espresso su alcuni ex compagni d’avventura, soffermandosi soprattutto sull’ex suora. A parer suo non avrebbe marciato sulla love story, in quanto Ilary Blasi e gli opinionisti hanno spesso fatto delle domande insistenti.

Ha anche confessato di aver litigato con uno dei membri dello staff presente sull’isola perché voleva andare via una settimana dall’inizio dell’esperienza. Sulla questione del cibo ha confermato che purtroppo si mangiava veramente poco.

Nelle ultime ore anche un altro naufrago ha voluto fare delle dichiarazioni sbilanciandosi su questioni personali. Ha detto che la dolce metà non ha esitato a lasciarlo.

Ecco chi è stato lasciato dopo L’Isola dei Famosi

Il naufrago in questione si è messo in gioco in un secondo momento. Eppure è riuscito a farsi dei nemici sull’isola. Pensava che una volta terminata l’avventura i rapporti con alcuni si potessero ricucire, ma non è andata così: “C’è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l’ho nominata/dato bacio di Giuda…Non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. Ma jateven!”.

Lui è Gian Maria Sainato, l’affascinante napoletano che ha esultato per la vittoria dello scudetto della sua amata squadra di calcio grazie a Vladimir Luxuria. (i telespettatori ricorderanno la diretta in cui l’opinionista glielo fece intendere tra le righe). Durante l’intervista si è aperto totalmente al punto tale da riferire anche un due di picche ricevuto.

“Non mi vuole più”

“Sono bisessuale e non è una cosa che ho mai nascosto o di cui mi sono vergognato. Tra uomini e donne non ho preferenze…non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più e quindi non mi posso definire omosessuale. Le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qua è stata con una donna“.

Ha anche aggiunto che si sono giurati di provare a stare insieme quando Gian Maria sarebbe tornato in Italia. Purtroppo le cose sono cambiate: “La persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. Cornuto e mazziato in questo caso dall’Isola dei famosi”. I fan sperano in un ripensamento da parte della ragazza.