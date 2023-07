Temptation Island, una talpa fa una segnalazione piccante: “L’ha tradito” | Coppia si sgretola

Pare che una fidanzata di Temptation Island abbia tradito il fidanzato in passato. Ecco una segnalazione arrivata qualche ora fa a Deianira Marzano da una follower.

La prima puntata della nuova edizione del reality delle tentazioni è stata seguita da tantissimi telespettatori. In effetti da tempo non si seguivano le dinamiche delle coppie alle prese con le tentazione dei due villaggi. Per la gioia dei fan Filippo Bisciglia è tornato a farci compagnia ogni lunedì sera in prima serata tra video e falò di confronto.

Alessia, dopo 11 anni di relazione, avrebbe tradito Davide per tanto tempo con un uomo più grande. Lui lo ha scoperto, ma ha taciuto fino a esplodere. Lei ha scritto al reality per tentare il tutto per tutto. Eppure nella prima puntata ha fatto ingoiare vari rospi al fidanzato.

Alessandra e Federico non sono da meno. Lui la prende in giro perché molto innamorata e vorrebbe una famiglia. Dall’altra parte non c’è coinvolgimento emotivo e spesso c’è solo derisione. Tra le lacrime la ragazza si è avvicinata a uno dei tentatori.

Poi c’è un’altra coppia che in queste ore è al centro dell’attenzione per via di una segnalazione arrivata a una nota influencer del momento. Non ha esitato a condividerla su Instagram per mettere in guardia chi crede nella loro love story.

Temptation Island, gesto di infedeltà

Lui nella vita di tutti i giorni svolge un lavoro che non gli permette di comprare una casa che rispecchi quella dei sogni della sua ragazza. Fin dal primo giorno ha ammesso di sentirsi sbagliato. Dà la colpa all’appartenenza sociale estremamente diversa, però in compenso cerca di fare del suo meglio. Dall’altra parte, invece, c’è lei che non è riuscita al momento a conquistare il pubblico.

Qualche giorno fa è stato riferito che hanno detto una bugia. Una coppia che ha fatto i provini con loro ha detto che in realtà lei ha scritto al reality, in quanto desidera la visibilità in tv. Adesso sono di nuovo i più chiacchierati per un altro scoop. Loro sono Manu e Isabella.

Dichiarazioni gravi su Isabella

La segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha colto tutti alla sprovvista: “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island 2023. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista…Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che da un bel po’ abbia un ‘amico’ speciale” .

Stando a ciò che si legge, sembra che Isabella abbia una storia parallela a insaputa del fidanzato. Non è certa la notizia, quindi non si possono trarre delle conclusioni definitive. Di conseguenza non resta da fare che attendere l’uscita dei due da Tempation Island per vederci chiaro nella faccenda.