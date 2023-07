Belen e Stefano De Martino non potevano chiedere di meglio: ora sì che sono genitori orgogliosi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al settimo cielo per il figlio Santiago. Una notizia li ha resi orgogliosi di lui. Ecco cosa è successo alla famiglia tanto amata dagli italiani.

Belen e Stefano sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Adesso pare che abbiano raggiunto un equilibrio tale da far sperare in un futuro roseo. Si sono conosciuti durante una delle precedenti edizioni di Amici, ma lui era fidanzato con Emma Marrone. Non ha esitato a lasciarla per la showgirl argentina.

Si sono sposati e dal loro amore è nato Santiago. Purtroppo per ben due volte si sono lasciati, dunque hanno preso strade diverse. Lei si è lasciata andare tra le braccia di Andrea Iannone per poi tornare con Stefano, però per l’ennesima volta hanno fatto un passo indietro.

Dopo lei è finita al centro del gossip con Antonino Spinalbese che ha reso padre di Luna Marì. Anche in questo caso non c’è stato un lieto fine e così Belen ha voluto ridare un’altra occasione al padre del figlio. Oggigiorno vivono sotto lo stesso tetto anche con Luna Marì, per la quale Stefano stravede.

In queste ore la famiglia ha condiviso con i fan una notizia che riguarda il piccolo di casa. Andiamo a scoprire cosa ha entusiasmato i genitori più belli e amati del mondo dello spettacolo.

Belen e Stefano fieri di Santiago

Anche se ha ancora 10 anni, Santiago è una vera star del web. I due genitori condividono spesso con lui dei video e degli scatti che ottengono tantissimi like e commenti positivi.

La nonna, Veronica Cozzani, ha condiviso una foto che lo ritrae in compagnia di Luna Marì. Fratello e sorella si abbracciano teneramente e ciò ha intenerito tanti utenti social. Stavolta al centro dell’attenzione c’è il primogenito per una rivelazione fatta dal padre.

“Lui pensa in grande”

Santiago frequenta una scuola americana e, nonostante abbia solo 10 anni, sa parlare egregiamente due lingue. Il merito è senza dubbio anche di ciò che vive tra le mura domestiche. Il padre durante un’intervista a Grazia ha sottolineato un dettaglio: “Lo vedo molto più grande di come ero io a 10 anni…forse i computer, i computer hanno reso i bambini di oggi più veloci”.

Poi ha proseguito: “E’ sensibile all’arte in generale. E’ creativo, disegna molto. Non so se si tratta di un qualcosa che ha ereditato a livello genetico o se dipenda dal fatto che in casa ha sempre respirato questo tipo di atmosfera. Frequentare una scuola americana, poi, ha influito sulla sua mentalità: lui pensa in grande e questo, forse, lo aiuterà a mettere a frutto i suoi talenti. E’ già bilingue, ha a disposizione il mondo intero per realizzare i suoi sogni“.