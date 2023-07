Sonia Bruganelli pizzicata con lui dietro le quinte: a pochi passi c’era anche Bonolis

Sonia Bruganelli è stata vista accanto a uno dei membri del cast di Ciao Darwin e a pochi passi da lei c’era l’ex marito Paolo Bonolis. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6 e 7. All’inizio condivideva quest’esperienza televisiva con Adriana Volpe mentre la seconda edizione con Orietta Berti. Con la pria non scorreva buon sangue per questioni passate. Inoltre l’amicizia della Bruganelli con Gancarlo Magalli ha inasprito ancor di più il loro rapporto. Con la cantante, invece, non si sono presentati dei momenti di tensione.

Nella prossima edizione sembra che nessuna delle due donne ci sarà, dato che si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile sostituzione con Soleil Sorge e Giulia Salemi. Giovani e bellissima hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ricoprire un nuovo ruolo nel reality che le ha rese popolari.

In queste ultime settimane la Bruganelli è stata al centro del gossip per la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. In un primo momento hanno smentito il pettegolezzo, ma poi sono usciti allo scoperto rilasciando un’intervista a Vanity Fair. Nonostante tutto per amore dei figli continuano a viversi nella quotidianità.

Infatti insieme hanno collaborato per l’ultima edizione di Ciao Darwin mostrando così di essere sempre affiatati. Eppure qualcuno insinua che tra lei e uno del team stia bollendo qualcosa in pentola.

Sonia Bruganelli accanto a un altro

La Bruganelli ha sempre contribuito a rendere il programma televisivo accattivante. Non a caso il conduttore ha preso in considerazione ogni sua proposta e il risultato è stato fenomenale in termini di ascolti.

I più maliziosi non hanno potuto fare a meno di guardare con attenzione il video che sta circolando su Instagram dove compaiono tutti inclusa la Bruganelli, ma non molto distante da una persona. Che si tratti un ipotetico spasimante? Ecco la risposta.

Una complicità sospetta

“Finisce una produzione pazzesca come Ciao Darwin 9 e noi siamo in attesa di questo autunno per poter guardare in tv la nona edizione del programma a cui sono legata”. Sonia Bruganelli ha condiviso il video in questione riportando queste parole nella didascalia.

Si possono vedere i festeggiamenti post puntata finale dell’ultima edizione del programma che ha fatto la storia della televisione italiana. I più attenti hanno notato che lei è stata ripresa a pochi centimetri da uno dei ballerini e sembra che ci sia una certa complicità. Tuttavia si tratta di una semplice supposizione, ragion per cui non ci resta che attendere conferme o smentite.