Diletta Leotta, brutto schiaffo sul lato b: la molestia abominevole commessa proprio da lui

Diletta Leotta ha raccontato un episodio che aveva nascosto fino a oggi in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. Ecco cosa è capitato qualche anno fa alla futura mamma.

Diletta Leotta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. A 15 anni ha partecipato al primo concorso di bellezza e a 17 anni ha avuto la possibilità di lavorare in una trasmissione calcistica. Successivamente si è presentata al quello di Miss Italia, ma è stata eliminata alle preselezioni.

Nel 2011 è passata alla Mediaset per poi dedicarsi totalmente alla conduzione di alcuni programmi incentrati sul calcio. Non a caso è approdata sulla piattaforma Dazn e allo stesso tempo con Daniele Battaglia ha prestato la sua voce al programma radiofonico 105 Take Away.

Per quanto riguarda la vita privata in passato ha avuto una relazione con Can Yaman, in quanto parlavano di nozze. Lei è volata addirittura in Turchia per conoscere i suoceri, ma poi è stata comunicata la rottura. L’attore non ne ha mai parlato mentre lei si è limitata a dire che non tollerava dei suoi atteggiamenti.

Adesso è felice accanto al calciatore Loris Karius che a breve renderà padre di una splendida bambina. Essendo la prima maternità Diletta ha pensato bene a consultare delle mamme esemplari e così è stato proposto il podcast e vodcast Mamma dilettante disponibile su Youtube. Sta riscuotendo un grande successo e la Leotta non può che esserne fiera. Tuttavia di recente è emerso un episodio spiacevole della sua vita che le ha tolto il sorriso.

Racconto inaspettato di Diletta Leotta

Purtroppo non sempre la bellezza ha dei lati positivi e la conduttrice ne sa qualcosa. Sui social viene spesso attaccata dalle donne. In merito a ciò qualcuno ricorda senza dubbio delle frecciatine di Paola Ferrari, alla quale la Leotta ha semplicemente replicato che basterebbe conoscerla per andare oltre il giudizio puramente estetico.

Anche a Verissimo ha esternato il dispiacere di essere criticata soprattutto da donne dell’età della madre. Per fortuna sa che può contare sui fan pronti a sostenerla nei momenti di sconforto. Non hanno fatto eccezione nemmeno stavolta, in seguito a un racconto che riguarda gli anni della sua adolescenza.

“Subito sospeso e mandato via”

In poche parole ai tempi della scuola c’era l’insegnante di Eduzione Fisica che l’ha importunata dandole uno schiaffo sul sedere per poi farle delle proposte alquanto inopportune. “Non sapevo cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e subito l’ho riferito a mio padre, che è un avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”.

Tutto bene quel che finisce bene. All’epoca la Leotta non aveva i mezzi giusti per poter affrontare la situazione. Dalla sua parte ha avuto una famiglia che ha agito immediatamente. Ragion per cui invita le giovani a parlare con gli adulti quando si vivono situazioni simili.