“Rudy spero che non stai con lei, è troppo cattiva”: Zerbi esce allo scoperto con lei ed è valanga di critiche

Il maestro di canto di Amici Rudy Zerbi si è mostrato con una sua collega sui social e non sono mancate le critiche. Ecco chi è la persona in questione.

Rudy Zerbi è noto per essere in primis il maestro di canto del talent show Amici e poi come giudice di Tu si que vales! di Maria De Filippi. Infatti rientra tra le grazie della conduttrice, dunque non c’è da stupirsi se compare spesso nel piccolo schermo. Il merito è anche, senza dubbio, della sua professionalità e del suo sapersi mettere in gioco in ogni tipo di situazione.

Nella scuola di canale 5 è al centro delle discussioni per diverse opinioni sugli allievi con i colleghi. Nell’ultima edizione, per esempio, ha avuto dei battibecchi soprattutto con Arisa. Quest’ultima esaltava le qualità di Wax e Rudy non era per niente d’accordo mentre lei non vedeva un talento in Aron. Di conseguenza si lanciavano delle frecciatine davanti alle telecamere fino all’ultimo.

Probabilmente Arisa non ci sarà nella prossima edizione (pare che approderà a The Voice in qualità di giudice, ma per ora non è certo nulla), quindi Lorella Cuccarini gli darà del filo da torcere senza un valido sostegno. A prescindere da tutto gli italiani non possono più fare a meno di Rudy che a modo suo sa essere divertente e carismatico.

In queste ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di una collega e non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti social. Qualcuno gli ha detto addirittura di scappare. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Rudy Zerbi attaccato sul web per colpa sua

La persona in questione condivide con lui il contesto professionale. Nata a Milano il 17 novembre 1966, è stata la prima ballerina nell’Aterballetto. E’ anche diventata la maitresse de ballet al Teatro alla Scala, al Teatro all’Opera di Roma e al San Carlo di Napoli.

Dal 2003 è insegnante di ballo di Amici e non risulta per niente simpatica a tanti telespettatori. In compenso altri la difendono perché la ritengono oggettiva nei giudizi che dà sugli allievi. Nell’ultima edizione ha sostenuto fino alla fine la sua pupilla, Isobel Kinnear. Lei non è altro che Alessandra Celentano.

“Spero che non stia con lei”

“Ciao da Zerbi e Cele i più estivi della tele”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post che include una foto dei due sorridenti. E’ ben risaputo che hanno un bel rapporto che va ben oltre il lavoro. Tuttavia c’è chi ha avuto da ridire.

“Spero che non stia con lei. Rudy meriti di meglio, è troppo cattiva” e “Finalmente qualcuno che oltre a me lo dice”. Per fortuna ci sono altri che la difendono: “Cattiva solo perché è realista e severa? Fuori dalla televisione è diversa, fidati!”