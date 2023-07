“Pregiudizio arrogante” : Serena Bortone, non riesce a trattenere le lacrime in diretta televisiva | Emozioni alle stelle

Serena Bortone nella bufera. La splendida conduttrice in lacrime in diretta. Il suo messaggio nell’ultima puntata.

È andata ormai in onda l’ultima puntata, non solo di stagione, ma in assoluto, di Oggi È Un Altro Giorno. Il talk che andava in onda da tre anni nel primo pomeriggio su Rai Uno, ha chiuso definitivamente i battenti. Tuttavia c’è da dire che tale voce era nell’aria già da tempo. I telespettatori ad ogni modo si auguravano che fosse solo un chiacchiericcio, ma così non è affatto stato.

La sua conduttrice ora si occuperà d’altro. Il suo spazio, a partire da settembre 2023, sarà preso da Caterina Balivo e da un nuovo programma. C’è tuttavia da ricordare che in primis era la conduttrice campana a farci compagnia in quella fascia oraria con il suo seguitissimo Vieni Da Me.

Ha poi deciso di lasciare la TV in generale con lo scopo di passare più tempo in compagnai del marito e dei figli. L’abbiamo poi vista ritornare come giurata al Cantante Mascherato, ruolo poi appunto preso proprio da Serena. La Balivo ci ha poi fatta divertire su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma?, successivamente esteso anche ai papà e su La7 con Lingo.

Serena Bortone e il suo accorato messaggio

Ora è prontissima ad un ritorno in grande stile in Rai. E Serena, a quanto pare, approderà su Rai Tre. In ogni caso c’è grandissima amarezza nei cuori dei suoi estimatori, così come negli affetti stabili della sua trasmissione, che per tantissimo tempo ci ha fatto compagnia. La Bortone, nel corso della puntata finale di Oggi È Un Altro Giorno ha voluto fare sentiti ringraziamenti.

Questi ringraziamenti, erano rivolti a tutte quelle persone che hanno lavorato con lei, sia davanti che dietro le quinte. Tuttavia il suo più grande grazie, quello che proviene dal cuore e dall’anima, lei lo ha voluto fare a quello zoccolo duro di telespettatori che l’ha sempre seguita non solo con interesse, ma pure con grandissimo amore per tutto il tempo della durata della sua messa in onda.

Ha parlato di “pregiudizio elitario arrogante”

Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno seguito con interesse i contenuti proposti dal programma, Serena ha poi proseguito dicendo: “…aver sconfitto quel pregiudizio elitario arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado di apprezzare quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la Cultura Alta!”.

Sono queste le parole più forti che la giornalista ha effettuato in diretta. Nel sottolineare poi il fatto che è proprio per questo motivo che nel suo salotto, così come in collegamento video, sono apparsi tantissimi ospiti di vario genere e che hanno riguardato tutti gli ambiti, la sua voce si è rotta e lei si è avvicinata al pianto. Tanta la commozione e certamente il dispiacere per la fine di questa avventura.