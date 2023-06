Silvia Toffanin, chiamata urgente dalla donna che le è stata vicino al funerale del suocero: proposta dell’ultimo minuto

E’ un periodo magico per Silvia Toffanin. Ha ricevuto una proposta di lavoro da cogliere al volo da uno dei pilastri fondamentali della Mediaset. Ecco cosa sta bollendo in pentola.

Silvia Toffanin è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato il quiz condotto da Gerry Scotti Passaparola. Grazie a quell’esperienza non solo ha gettato le basi della sua fantastica carriera, ma ha conosciuto anche Ilary Blasi. Quando si trovano davanti alle telecamere sprigionano un’energia tale da coinvolgere chi le segue da casa.

Infatti in tanti vorrebbero vederle insieme alle prese con un programma televisivo fatto su misura per loro. Quando la conduttrice è ospite a Verissimo è evidente che si sente a suo agio e lo stesso discorso può essere fatto con gli altri intervistati. D’altronde la Toffanin ha un modo di fare tale da far sentire chiunque a casa, quindi le interviste diventano delle piacevoli conversazioni.

Tutti sono concordi nel dire che ha tutte le carte in regola per restare per molto tempo ancora nel piccolo schermo. Da due anni fa compagnia agli italiani con il doppio appuntamento di Verissimo per volontà di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo era convinto del fatto che avrebbe portato a casa degli ottimi risultati e così è tuttora. Ancora una volta il vicepresidente della Mediaset ci ha visto lungo.

Adesso pare che sia arrivata un’altra interessante proposta per la conduttrice. Si sta pensando a un reality che da tempo è stato messo da parte e una persona in particolare vorrebbe affidarlo proprio a lei. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Una proposta allettante per Silvia Toffanin

Il reality in questione non è altro che La Talpa. Trasmesso su Rai 2 per la prima volta nel 2004, è passato in un secondo momento in Mediaset. Le prime edizioni sono state condotte da Paola Perego, la quale ha sostituito Amanda Lear dopo poche puntate. Lo scopo è dare a uno dei concorrenti il ruolo di talpa e gli altri e i telespettatori devono essere in grado di smascherarlo.

Nei palinsesti Mediaset del 29 giugno 2022 è stato riproposto dopo 15 anni di assenza. E’ stato acquistato da Fascino PGT, ovvero una casa di produzioni di cui fa parte colei che ha considerato la Toffanin per il (ri)lancio de La Talpa.

Le due conduttrici a stretto contatto

Maria De Filippi, secondo quanto riportato sul settimanale NuovoTv, vorrebbe a tutti i costi Silvia Toffanin al timone delle conduzione del reality che decollerà con ogni probabilità l’anno prossimo.

Il motivo? Risulta difficile incastrarlo tra i vari programmi televisivi programmati fino a fine anno corrente. Su Biccy.it si legge addirittura che andrà in onda in sostituzione de L’Isola dei Famosi. Per ora non si hanno ancora conferme.