Squallido retroscena sull’Isola dei famosi: “Lo faceva tutte le notti quando non riprendevano”

Isola Dei Famosi, emerge ora, a distanza di pochi giorni dalla conclusione dell’edizione 2023, uno squallido retroscena. “Lo faceva tutte la notti quando non riprendevano”.

Non è stata un’edizione particolarmente seguita, quella che si è appena conclusa dell’Isola Dei Famosi. Nemmeno la finalissima lo è stata. Secondo molti il reality avrebbe intrapreso un po’ troppo una piega trash, come è accaduto in precedenza al GF Vip 7. Tra l’altro L’Isola anche quest’anno è andata in onda appena dopo la conclusione del padre di tutti i reality.

In ogni caso è diventata una splendida consuetudine il passaggio di testimone tra Signorini e la Blasi. C’era anche tantissima curiosità rivedere in TV la conduttrice romana, dato che era la prima volta che tornava dopo aver detto addio al marito Francesco Totti. A starle accanto nel ruolo di inviato in Honduras l’amico Alvin, mentre in studio, in veste di opinionisti, abbiamo trovato Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Non sono mancate/i anche nel corso di questa edizione tante sorprese e numerosi colpi di scena, oltre che fortissime diatribe tra i naufraghi. Tra uscite di scena improvvise e problemi di salute, il programma è andato avanti come al solito per un paio di mesi. Alla fine ha trionfato Marco Mazzoli.

L’Isola dei famosi, lo squallido retroscena

Con lui a lottare per la vittoria Cristina Scuccia, Alessandra Drusian, Pamela Camassa, Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. L’ultima donna a rimanere in gara è stata la storica compagna di Filippo Bisciglia, che è rimasto molto amareggiato per l’eliminazione tramite televoto flash della sua dolce metà.

Il conduttore di Temptation Island ha infatti commentato tramite un video Social, decisamente a caldo, l’accaduto. Dal canto suo Pamela si è detta molto soddisfatta della sua esperienza, che l’ha anche fatta molto crescere dal punto di vista umano. Ora però a far chiacchierare del reality è ben altro. Si tratta di un retroscena molto forte e di qualcosa che accadeva sovente quando le telecamere non riprendevano.

“Lo faceva tutte le notti quando non riprendevano”: l’accusa di Vetrone

A raccontare tutto ciò è stato Luca Vetrone. La persona invece a fare qualcosa di sconveniente a telecamere spente era la modella Helena Prestes. “Ieri inoltre mi ha offeso pesantemente, ha usato termini forti, e da furba lo ha fatto quando non era ripresa“, ha dichiarato il modello, sottolineando che non era la prima volta che l’altra usasse termini poco lusinghieri nei suoi confronti.

L’ha dunque più volte invitata a ripetere “il tutto” innanzi alle telecamere, ma lei non l’ha mai fatto, sebbene abbia inizialmente acconsentito. Luca le ha dunque dato della persona finta, falsa e costruita. A detta di Vetrone lei avrebbe iniziato a insultarlo in maniera pesante dopo che lui le aveva chiesto gentilmente di non buttargli la sabbia addosso.