Tomaso Trussardi, si è tolto il sassolino dalla scarpa dopo la rottura con Michelle: “Non la considero una…”

Tomaso Trussardi, il riservato imprenditore bergamasco ha finalmente aperto il rubinetto dopo l’addio a Michelle. La confessione che non ti aspetti.

Sono stati insieme per ben 10 anni e durante il loro matrimonio, visto come una favola d’amore e che ha fatto sognare i più, sono nate Sole e Celeste, che sono ancora piccine. Quando hanno annunciato, oramai più di un anno fa, la fine del loro idillio, i fan sono rimasti sconvolti.

Tuttavia c’è da ammettere che già da diversi mesi si sentiva nell’aria la voce di una crisi di una tra di loro. Lui non compariva più sui Social di Michelle da un bel po’ e non aveva fatto capolino nemmeno negli scatti natalizi. A gennaio lei era partita per le vacanze sulla neve con gli amici, fra cui Serena Autieri, ma lui non c’era.

Dopo la fine del matrimonio lei aveva intrapreso una relazione con il sensuale medico Giovanni Angiolini, noto per aver partecipato al GF Nip. Tuttavia, una volta che lei è rientrata alla base a Milano la liason tra i due era già finito, con grade disappunto dei fan della coppia. Lui, tra l’altro, aveva già conosciuto le figlie di lei. Ora tuttavia Michelle si dichiara single e afferma di stare bene così.

Tomaso Trussardi si confessa

A Tomaso sono stati affibbiati tantissimi nuovi flirt. Tante le donne che sono state nominate in qualità di sue splendida fidanzate. Tra di loro c’è da annoverare anche l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta. Ultimamente poi è stato avvistato al ristorante con una bionda che però non era la sua celebre ex. Possibile che l’affascinante Tomaso sia ancora single?

Durante un’intervista concessa al Corriere Della Sera l’imprenditore bergamasco ha confessato: “Non c’è stata e non c’è alcuna donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle.”.

Si è torlo più di un sassolino dalla scarpa

Del resto, come ha sottolineato lo stesso, dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse. Eppure, la Hunziker ci ha provato, riferendosi alla relazione con Giovanni Angiolini. A tal proposito Tomaso ha dichiarato: “Forse, per bisogno di conforto e supporto in un momento difficile del nostro matrimonio. E che cosa ne pensa di Angiolini?

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona per bene…”. Ora Tomaso e Michelle sono in buoni rapporti per il bene delle loro figlie, che deve venire sempre e comunque prima di ogni cosa.