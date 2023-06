Santiago e Luna Marì, beccati così in questo scatto: chissà la reazione di Belen nel vederli

La madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha pubblicato uno scatto dei nipotini e un commento non è passato inosservato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Belen Rodriguez ha ottenuto la popolarità grazie alla partecipazione a una delle precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria le ha sottratto la vittoria per una manciata di voti. Da allora è riuscita è riuscita a costruire una carriera degna di tutto rispetto nel mondo della televisione. E’ entrata anche tra le grazie di Maria De Fipilli che l’ha voluta a tutti i i costi nei suoi programmi televisivi.

Ad Amici ha trovato l’amore ballando con Stefano De Martino anche se in quel periodo lui era legato a Emma Marrone. Per questo motivo furono entrambi allontanati dallo studio. Dopo poco tempo sono convolati a nozze e dalla loro unione è nato Santiago, la fotocopia del padre. Purtroppo per degli atteggiamenti discutibili di lui, si sono lasciati senza mai divorziare.

Belen nel frattempo è finita al centro del gossip per le sue relazioni con Andrea Iannone (attualmente fidanzato con Elodie) e in un secondo momento con Antonino Spinalbese che ha reso padre della piccola Luna Marì. I due si sono lasciati tempo fa così lui si è messo in gioco al Gf Vip 7 mentre lei ha ridato una possibilità a Stefano.

In una delle sue innumerevoli interviste ha dichiarato di aver raggiunto finalmente un equilibrio di coppia e insieme si dedicano ai due piccoli di casa. Stefano ama alla follia Luna Marì, in quanto la reputa sua figlia. Di recente è stata la nonna a condividere una bella foto dei bambini. Non sono mancati like e commenti.

Valanga di commenti per Luna Marì e Santiago

Santiago appare sempre sorridente e allegro, chiaro segno che Belen e Stefano non gli fanno mancare nulla. Tutti sono concordi nel dire che sia identico al padre, anche se qualche caratteristica ha ereditato dalla madre.

Per quanto riguarda Luna Marì i suoi occhioni dolci sono in grado di conquistare chiunque. Non c’è da stupirsi se il padre si sciolga quando parla di lei. Nella casa del reality, per esempio, la menzionava spesso confessando di sentire molto la sua mancanza. Per fortuna fratello e sorella vanno d’accordissimo. La conferma ulteriore è arrivata dalla signora Cozzani.

“Uniti da un grande bene”

“Li adoro! Questi sì che sono fratelli belli da vedere insieme…Santiago è un fratello meraviglioso!”, “Due fratellini unici e fantastici uniti da un bene grande!” e “Non ci sono tante parole da dire…si vede l’amore che vibra in questo abbraccio”.

Ecco alcuni dei commenti che si possono leggere nel post pubblicato dalla nonna. Sicuramente la showgirl argentina si sarà commossa nel vedere i due lasciarsi andare in un tenero abbraccio.