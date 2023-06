Gerry Scotti commosso: “E’ stata l’ultima mia puntata” | Non lo vedremo più

È stata l’ultima puntata, non lo rivedremo più, lacrime a fiumi per Gerry Scotti. L’uomo, dopo tanto tempo ha deciso di mollare la televisione e i followers sono straziati dal dolore, chi gli terrà compagnia da adesso in poi?

Come per ogni cosa, a questo mondo, tutto quello che ha un inizio ha anche una fine. Solo che a volte, dipende dal caso, vorremmo che questi momenti arrivassero il più tardi possibile, in quanto non si è mai pronti a dire addio. Purtroppo però, anche per lui è arrivato il momento dei saluti, è stata la sua ultima puntata, non lo rivedremo più. Lacrime per Gerry Scotti, il quale come sempre non riesce a trattenere la commozione essendo lui un uomo molto sensibile.

Ha fatto compagnia alle famiglie per molto tempo e adesso nessuno è pronto a dire addio, soprattutto perché ormai era quasi diventato un parente per tutti. Sarà difficile guardare la televisione da adesso in poi, il suo nome sarà ricordato per molto tempo.

Gerry Scotti e il post virale su “Muschio Selvaggio”

È diventato virale il litigio social avvenuto tra Fedez e Luis Sal, per il mantenimento del loro canale podcast, Muschio Selvaggio. La frase del chiamare l’avvocato e la mamma come saprete è diventata protagonista delle centinaia di meme che sono stati condivisi sui social. A prescindere dalla loro storia, in quanto saranno i due interessati a cercare di risolvere il problema, noi ci vogliamo concentrare sul lato comico della situazione.

Ovviamente Gerry Scotti, ha voluto ironizzare l’accaduto, per cercare di smorzare la tensione. Ha creato un video social su TikTok che sta spopolando in queste ore. In pratica Zio Gerry si è fatto riprendere a fianco di una piantina spoglia dicendo: “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”, con una didascalia che è tutta un programma: “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)”. Chissà se anche a Fedez e Luis Sal è riuscito a strappare un sorriso?

Salutiamo un campione da record ❤️ Dopo 103 puntate all’attivo e 656.000 euro vinti complessivamente, Michele Marchesi ha deciso di ritirarsi dal gioco, lasciando ai futuri concorrenti due record difficili da battere! Ciao Campione! 🏆🍀#CadutaLibera pic.twitter.com/XJ574FpAmK — Caduta Libera (@CadutaLiberaTv) June 22, 2023

Dolore grande per Gerry Scotti

È ufficiale, non lo rivedremo più per lui è stata l’ultima puntata e Gerry Scotti non riesce a trattenere le lacrime. In pratica, il campione più longevo di Caduta Libera, per esigenze lavorative ha dovuto abbandonare lo show dopo 103 puntate e 656mila euro vinti. Stiamo parlando del medico specializzando in neuropsichiatria infantile, Michele Marchesi, il quale in un commovente discorso ha salutato e ringraziato tutti, non solo Zio Gerry, ma anche lo staff medico che gli ha permesso di allontanarsi così tanto dal suo lavoro.

Ecco cosa ha dichiarato Marchesi: “Vorrei dire che questa è stata la mia ultima puntata qui a Caduta Libera e che questi saranno i miei ultimi Dieci Passi. Mi dispiace, ma ho sottratto molto tempo al mio lavoro e adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello. È stata un’avventura splendida e incredibile…”.

Anche Scotti, senza riuscir a trattenere la commozione l’ha così salutato: “Grazie, è un lavoro importante, devi tornare a farlo per te, per la tua carriera, per la tua vita. Ed è bello che tu abbia deciso spontaneamente di darci questa comunicazione…”.