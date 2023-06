Roberta Capua, la sciagura si è abbattuta anche su di lei: tante donne come lei non l’hanno mai rivelato

Roberta Capua, anche sulla splendida conduttrice ed ex Miss Italia si è abbattuta una terribile sciagura. Il racconto dei fatti.

Roberta Capua è indubbiamente una conduttrice molto garbata, accorta e preparata. Per lei nella prossima stagione TV si prospettano impegni molto importanti, che vedono anche la conduzione di programmi pomeridiani. Per ora si tratta solo di un sussurro, ma i suoi fan stanno già incrociando le dita.

L’ex Miss Italia, ci fa compagnia, come è diventata ormai una piacevole consuetudine da parecchio tempo nel periodo più caldo dell’anno con l’Estate In Diretta. Donna dal cuore grande e immensa professionista, ha anche avuto di recente sia l’onore che il piacere di presentare il romanzo Ritorno nella città senza nome, scritto dalla collega e amica e collega Natasha Stefanenko.

La Capua, non è solo molto realizzata dal punto di vista professionale, ma anche nel privato. Dopo aver visto concludersi la sua relazione con il nuotatore Massimiliano Rosolino, è convolata a nozze con Giorgio Rastelli, direttore artistico delle Reti Mediaset, ma il matrimonio è poi naufragato. Successivamente ha ritrovato l’amore in Stefano Cassoli, che ha sposato.

Roberta, una donna molto riservata

La coppia vive nella splendida città di Bologna, insieme al figlio Leonardo che è nato nel 2008. La conduttrice e modella ha però avuto anche un grandissimo dolore nel suo passato e che ha tenuto nascosto ai più. Se lo ha fatto è perché in realtà una donna molto riservata e che non ama pertanto metterne in piazza il suo privato, che tale per lei dovrebbe sempre restare.

Inoltre, se prima d’ora non ha voluto parlare di una tragedia che l’ha colpita, così come di tanti altri momenti duri che ha vissuto all’interno della sua esistenza, è perché non era interessata a essere chiamata in TV, per lo più nei vari salotti, per parlarne. Chiaramente la velata stoccata alle sue colleghe che invece lo hanno fatto non è passata inosservata.

Il racconto della sciagura

Gradita ospite nel salotto di Patrizia Finucci Gallo, all’hotel Il Guercino, ha aperto il suo cuore di donna, lasciando sconvolti poi i suoi numerosissimi estimatori, che non sapevano nulla della tragedia che l’aveva colpita anni fa. Del resto lei è sempre stata brava a non far trasparire nulla e a non perdere il suo luminoso sorriso, che da sempre la contraddistingue.

“Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati tanti di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”, ha svelato la showgirl di origini napoletane. Quello che le è accaduto e per la verità accade ancora oggi a tantissime donne, procura all’interno dei loro cuori ferite profonde, che non smepre è facile rimarginare.