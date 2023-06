Paolo Noise, dopo l’Isola meritava un finale migliore: costretto ad assumere il farmaco tutta la vita

Paolo Noise confessa a distanza di tante settimane dalla conclusione dell’esperienza all’Isola, la sua triste e odierna condizione di salute. Le sue parole.

Ha iniziato la sua avventura al reality insieme all’amico di una vita e stimato collega Marco Mazzoli, che poi ha trionfato durante la finalissima. Paolo Noise non ce l’ha fatta a concludere la sua esperienza TV. Ha stretto i denti, ma alla fine i problemi di salute sono stati troppo gravi per poterlo fare.

Anche il medico, dopo averlo visitato, gli ha comunicato che non era più in grado di stare in Honduras. Il suo abbandono ha intristito molto i cuori dei suoi estimatori e la sua decisione di uscire dal gioco è stata accolta da un applauso scrosciante, così come la sua entrata in studio. Durante la finale ha fatto un tifo da stadio per Marco, dimostrando di nuovo quanto siano davvero legati.

Tornato a Milano ha dovuto sottoporsi a vari esami e riposare. Lui ha poi raccontato a Radio 105, l’emittente dove lavora da anni, che cosa è realmente successo per indurlo a lasciare L’Isola. A soccorrerlo quasi immediatamente è stato Mazzoli, che si è molto preoccupato ed è quasi andato in panico.

La triste situazione vissuta da Paolo Noise dopo L’Isola

La notte in cui ha avuto il primo malore, a causa di una potentissima disidratazione, che gli ha sballato tutti quanti i valori, facendogli alzare la pressione alle stelle, pioveva. Dunque era difficile riuscire a muoversi con l’elicottero. Alla fine è stato trasportato due volte con questo mezzo, dapprima in un centro medico e poi in ospedale.

Qui l’hanno ricoverato in terapia intensiva. Se oggi lui comunque sta in piedi, non è ancora al top della sua forma fisica. Giunto in Italia ha dovuto fare un tagliando e seguire altre cure, così come affrontare svariati altri esami. Tuttavia dovrà anche fare un’altra cosa. Non solo per un certo periodo, bensì per sempre.

La confessione sul suo stato di salute

“Ora prendo un farmaco che dovrò prendere per tutta la vita!”, ha svelato Paolo visibilmente provato. Non ha dimenticato durante il suo racconto di ricordare la tempestività di un operatore, che è stato, assieme a Mazzoli, il primo ad accorgersi del suo stato di salute. Difatti il cameraman, come ha rivelato lo speaker, “anziché stare a filmare uno che crepava”, ha chiesto prontamente aiuto.

Si è dunque messo in moto per aiutarlo tempestivamente, contattando un’equipe medica tramite sicuramente la produzione. Nonostante quel che gli è successo, Noise non ha perso la sua voglia di scherzare e il suo proverbiale sorriso. Certamente avrà voluto festeggiare, una volta tornato in Italia, l’amico e collega e sfrutterà l’estate per riposarsi ancora di più.