Canale 5, il programma chiude i battenti con un bellissimo annuncio: “Il conduttore diventerà papà”

Il conduttore di un programma televisivo molto amato è al centro dell’attenzione per una notizia data da una collega al termine dell’ultima puntata. Ecco di chi si tratta.

Con l’arrivo dell’estate tanti programmi televisivi torneranno a settembre sulle reti della Mediaset. Uomini e Donne è giunto al termine prima del previsto per permettere alla conduttrice di staccare la spina, dal momento che dopo la morte di Maurizio Costanzo ha subito ripreso a lavorare. Sta circolando la voce che potrebbero esserci dei cambiamenti. Un esempio? Tina Cipollari seduta tra le dame.

Adesso i telespettatori assisteranno alle dinamiche sentimentali delle coppie di Temptation Island. Filippo Bisciglia sarà di nuovo al timone della conduzione per la gioia dei fan. Secondo quanto si può dedurre dalla pubblicità, i giovani che si metteranno in gioco riserveranno tante sorprese. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Lunedì scorso Ilary Blasi ha salutato il pubblico con la vittoria schiacciante di Marco Mazzoli, anche se in tanti speravano per Luca Vetrone. Nonostante sia volato per l’Honduras in un secondo momento, è riuscito a conquistare il pubblico che gli ha permesso di superare il televoto contro i suoi ormai ex compagni d’avventura.

Di recente, invece, si è conclusa l’edizione di un altro programma che da anni fa compagnia agli italiani. Come se non bastasse del conduttore è stato detto un qualcosa che ha entusiasmato, ovvero l’arrivo della cicogna. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ecco il conduttore (neo papà) di Canale 5

Il conduttore è nato il 7 luglio 1982 a Milano e dopo gli studi universitari si è recato in Germania e poi in America. All’Università commerciale Luigi Bocconi ha svolto il compito di ricercatore e assistente di Guido Tabellini. Oltre a essere un giornalista, è anche scrittore e consulente aziendale.

Da poco ha accolto nella sua vita Enrico, nato dall’amore con la moglie Tina La Loggia. Lui è Francesco Vecchi e il programma in questione è Mattino Cinque. La collega, dunque, è Federica Panicucci che ha svelato la paternità…e non solo.

Un’altra splendida notizia

Venerdì 23 giugno 2023 è andata in onda l’ultima puntata con i saluti finali di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Poi sono entrati nello studio coloro che lavorano dietro le quinte. “Siamo stati insieme 209 mattine, il pubblico ci ha apprezzato, e io ogni tanto mi chiedo come mai”, ecco cosa ha riferito il conduttore.

Poi la Panicucci in un secondo momento ha voluto realizzare una Instagram story per dire ai follower che a settembre tornerà nel piccolo schermo. D’altronde lo share è oscillato tra il 18 e il 23% di share quest’anno, trionfando anche su Storie italiane in onda su Rai Uno.