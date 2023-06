“Bastian è sparito”: ore di angoscia per i fan della Blasi | Che fine ha fatto l’imprenditore

Che fine ha fatto l’imprenditore tedesco Bastian Muller? È già finita con la Blasi? I fan sono sconvolti.

Si è conclusa da pochissimi giorni l’edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi. A quanto pare non è affatto stata un grande successo e nemmeno la finale, dove ha trionfato il conduttore e dj Marco Mazzoli, è stata molto seguita. Nel salutare i telespettatori e augurare loro una buona estate, Ilary non ha dato loro l’arrivederci al prossimo anno con il reality.

Questa mancanza non è di certo passata inosservata e moltissimi utenti in Rete hanno poi iniziato a mormorare che fosse stata voluta. In poche parole potrebbe essere già stato confermato il fatto che la prossima stagione TV non veda più L’Isola Dei Famosi nei propri palinsesti. Al suo posto potrebbe ritornare, dopo tantissimi anni di stop, una nuova edizione de La Talpa, che potrebbe vedere alla conduzione la splendida Silvia Toffanin.

Nel frattempo l’ex signora Totti ha iniziato a godersi un po’ di sano relax in compagnia dei figli e degli amici più cari. I suoi estimatori, compresi quelli storici e datati, nelle ultime ore, ma per la verità anche negli ultimi giorni, hanno notato che accanto a lei non ci sia più traccia di Bastian. Che fine ha fatto l’uomo?

Bastian è sparito

Non si vede più da tempo sui profili Social della sua dolce metà e nemmeno i paparazzi li hanno più immortalati insieme. Possibile che la liason sia già finita? Eppure sembravano così innamorati, complici e uniti. Tanto più che lei gli aveva già fatto conoscere non solo i suoi più grandi amici, ma anche i familiari, compresi i figli.

A quanto pare è proprio per tutelare le sue creature e ancora di più le figlie femmine, che la Blasi e Bastian stiano cercando di vivere il loro amore con un profilo più basso dal punto di vista mediatico. Tuttavia lui è un imprenditore tedesco molto impegnato, ergo è probabile che ora sia indaffarato con il suo lavoro in Germania o in altre parti del mondo.

Il segnale da non sottovalutare

Tanto più che ci sarebbe un altro segnale che tenderebbe a rasserenare gli estimatori della Blasi, riguardo la sua storia con Muller, ovvero il fatto che lei appare sempre bellissima, serena e radiosa. In ogni caso ora non resta che attendere ancora qualche giorno per vedere come si evolverà la faccenda.

Può essere che inaspettatamente Ilary ci sorprenda con uno scatto, magari anche solo un mero selfie, in compagnia del suo fidanzato, durante una romantica passeggiata a Roma o una giornata al mare. O ancora possono essere fotografi che riescano a pizzicare la coppia durante una loro vacanza.