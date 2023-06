Oggi è un altro giorno, lite tra ospite e uno degli “affetti stabili”: “Crepi, io odio…”

Oggi È Un Altro Giorno, volano stracci in studio. I telespettatori sono basiti. Si parla di odio.

Le ultime battute di stagione di Oggi È Un Altro Giorno si stanno rivelando ricche di battute e di colpi di scena. Tuttavia ora come ora si parla di ben altro. Infatti in quello studio. sotto gli occhi di Serena Bortone è avvenuto un duro scontro tra un affetto stabile del programma e un grandissimo ospite.

La conduttrice ha cercato di salvare il salvabile, ma la frittata ormai era bella che fatta. I telespettatori sono rimasti sconvolti da quel che è successo, non tanto per la divergenza di idee, ma per i toni che sono stati usati. Tanto più che si è addirittura parlato di odio. Un sentimento che è l’opposto dell’amore e del rispetto, dei quali si parla spesso anche sul Piccolo Schermo, oltre che sui Social.

Sentire dunque certe frasi decisamente fuori luogo in diretta, all’interno di un programma tanto seguito e in un orario pomeridiano, tanto più che sulla Rete Ammiraglia della Rai, non è stato proprio il massimo. Del resto è sempre un terno al lotto sapere o immaginare che cosa possa rispondere un ospite a una domanda o a una semplice frase.

Oggi È Un Altro Giorno lite in studio

Se poi è la prima volta che si ha il compito di intervistarlo è ancora più complesso conoscere il suo modo di agire e di pensare. Presupponendo poi che non si smette mai di conoscere sé stessi e nemmeno il proprio partner, i propri parenti e amici più intimi, figuriamoci una persona, seppur molto famosa, che non si frequenta abitualmente nella propria vita.

Certamente dunque anche la Bortone sarà rimasta sconvolta da ciò che è accaduto. Il fatto è avvenuto poco dopo la conclusione dell’intervista al maestro Pier Francesco Pingitore. Tutto ok fino a quando la conduttrice gli ha rivolto un in bocca la lupo per i prossimi impegni lavorativi. Non lo avesse mai fatto!

“Crepi, io odio…”, volano stracci tra Pingitore e Scanu

Dopo che il regista ha replicato con un “crepi il lupo”, la conduttrice ha chiesto se sia giusto ora dire “crepi” o “viva” l’animale. A quel punto l’ideatore del Bagaglino ha sentenziato: “Crepi, io odio quelli che dicono viva!”. Valerio Scanu, affetto stabile della trasmissione, ha sentenziato che bisognerebbe dire “viva”, spiegandone il motivo.

Pingitore non ha gradito la sua intromissione e alla fine ha dichiarato: “Questo se le inventa, mammamia, possibile che per 3000 anni si è detto crepi e ora si è scoperto che adesso il lupo prende il cucciolo in bocca!”. Il cantante sardo non l’ha affatto presa bene, ma prima che potesse scoppiare il Caos in studio, la Bortone ha preso saldamente la parola chiudendo la questione. in men che non si dica