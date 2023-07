Barbara D’Urso non si lascia rovinare l’estate | Dopo la cacciata dalla Mediaset si consola così

Barbara D’Urso, dopo il ciao ciao con la manina alle Reti Mediaset ha trovato il modo di consolarsi. Ora sì che è incominciata la sua estate.

Non è certamente un periodo molto roseo e facile per la conduttrice campana. I suoi fan sono molto sconvolti e parecchi di loro faticano ancora a crederci, anche se è tutto vero. Lei, a partire da settembre 2023 non sarà più al timone del suo storico rotocalco. A Pomeriggio Cinque vedremo infatti Myrta Merlino, come dichiarato anche alla presentazione ufficiale dei palinsesti.

L’amaro in bocca, così come la delusione, sono veramente forti nei cuori di alcuni telespettatori, Alcuni si sono detti indignati e altri bellamente presi in giro. Difatti lei, nel salutarli e augurare buona estate, aveva dato loro appuntamento a settembre 2023. Inoltre aveva anche detto chiaramente che non aveva alcuna intenzione di lasciare Mediaset, come invece si chiacchierava incessantemente.

Successivamente è arrivata la comunicazione che ha annichilito molte persone: un comunicato ufficiale annunciava che lei fosse fuori dal rotocalco. Barbara si è presa qualche giorno, prima di aprire il rubinetto in un’intervista accorata a La Repubblica, dove si è tolta parecchi sassolini dalla scarpa. In quel contesto ha anche affermato che per la verità la possibilità che lei diventi giurata a Ballando “Non è mai esistita“.

Barbara D’Urso, prova dolore, sgomento e rabbia

Certamente il sentimento che maggiormente prova, come rivelato dalla stessa, è il dolore, anche unito a sgomento e rabbia. “Il sentimento dominante? Il dolore. Unito a sgomento e rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico e con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente“.

Questa è l’amara e dolorosa confessione di Carmelita. In questi giorni ha anche vissuto un’altra situazione che l’ha non poco infastidita. Si tratta della pubblicazione di alcuni scatti che la ritraggono in chiesa in un momento molto privato. Lei ha annunciato querele. Tuttavia, per cercare di rilassarsi ha deciso di iniziare ufficialmente la sua estate al mare e per farlo ha scelto la sua compagnia.

Pronta per la sua estate in sua compagnia

La D’Urso ha condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram alcune fotografie che fanno intendere che lei stia trascorrendo qualche ora lieta in spiaggia insieme alla sua adorata nipotina. Questa è infatti la sua prima estate da nonna e ciò la rende chiaramente molto felice e orgogliosa.

In sua compagnia riuscirà a ricaricare le pile e a ritrovare il suo meraviglioso sorriso. Del resto lei è non solo un’immensa professionista, ma anche una donna dal cuore grande, forte e determinata. Dopo la tempesta, annuncerà di certo qualche importante novità ai suoi fan, che intanto attendono altre fotografie delle sue vacanze estive 2023.