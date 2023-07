Uomini e Donne, Maria cambia tutto: dimenticate come lo ricordate | Telespettatori senza parole

Uomini e Donne, cambia di nuovo tutto all’interno del dating show più famoso della TV italiana. I telespettatori non hanno più parole.

Mentre stanno andando in onda le puntate della nuova e attesa stagione di Temptation Island su Canale 5 in prime time, si pensa ai nuovi tronisti e non solo. Certamente Uomini e Donne è ancora oggi uno dei programmi di maggior punta delle Reti Mediaset, nonché uno degli storici. Nel corso del tempo ci ha regalato tantissime storie, alcune delle quali concluse e altre andate a buon fine, nonché momenti divertenti, grazie soprattutto al Trono Over.

Non per nulla le vicissitudini tra dame e cavalieri risultano sovente molto accattivanti e alcuni o alcune di loro sono diventati/e vere e proprie star, quali ad esempio Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Ora si sussurra anche del ritorno della splendida dama Isabella Ricci, che ha da poco concluso il suo matrimonio con il cavaliere Fabio Mantovani.

Grande anche la curiosità di conoscere coloro che da settembre saliranno sul prestigioso trono. Si sussurra che a potrebbe salirci anche Carola, ex corteggiatrice scelta del tronista Federico. Nel frattempo, in attesa di saperne di più, anche in prossimità delle registrazioni che avverranno a partire da fine agosto, l’accorto Lorenzo Pugnaloni ha fatto alcune dichiarazioni molto importanti.

Uomini e Donne, cambia tutto quanto

Anche in questo caso non possiamo parlare, almeno per il momento, di certezze assolute, anche perché da parte dello staff di Maria De Filippi, tutto tace. Forse perché ora come ora tuta l’attenzione è posta verso Temptation Island e le varie coppie nip che vi hanno partecipato. Quest’anno poi il viaggio nei sentimenti sta andando alla grande, tant’è che Mediaset ha deciso pure di crearne una versione invernale.

Non si sa se al suo timone a livello di conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia, anche se i suoi fan ci sperano dal profondo del cuore. Inoltre è probabile che siano inserite pure delle coppie vip, come già accaduto in passato. Tornando a Uomini e Donne, i cui protagonisti sono sempre molto seguiti anche sui Social, pare che ci sia un cambio a livello di programmazione.

La nuova data di messa in onda e non solo

Infatti a quanto ci rivela Pugnaloni, la data di messa in onda non sarà più il 18 settembre, ma l’11. Si tratta dunque di un anticipo di una settimana. Le registrazioni sembrano essere state confermate per l’ultima settimana di agosto, esattamente dal 28 al 31. Ed è soltanto allora che consoceremo i nomi dei tronisti.

Possiamo anche sostenere che nel ruolo di opinionisti sono stati super confermati quelli storici, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. In ogni caso pare che Maria De Filippi, con il suo affiatatissimo team lavorativo, stia preparando tantissima sorprese, cambiando tanti aspetti sia del Trono sia Classico che Over. Tuttavia per saperne di più c’è ancora da attendere un mese e mezzo circa.